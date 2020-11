De 43 à 75 pouces, votre prochain téléviseur est ici.

De temps en temps, c’est toujours bon renouveler notre télévision de chez vous, ou en ajouter un autre à notre maison, dans cet endroit que vous n’aviez jamais imaginé tu en avais besoin. Ce Black Friday a fait baisser la grande majorité des Smart TV sur le marché et nous pensions que vous ne vouliez pas manquer ces offres.

Amazon et PcComponentes ont jeté la maison par la fenêtre ce vendredi noir. Il y en a pour toutes sortes de goûts et de couleurs, de tailles et de technologies, mais ils ont tous une chose en commun: que vous ne vous tromperez pas en les achetant.

Grands téléviseurs intelligents en vente sur Amazon et PcComponentes

LG Nano Cell 49 ″ 4K: ce téléviseur LG sera luxueux partout dans votre maison où vous avez 123 cm. C’est une télévision intelligente de 49 pouces avec Résolution 4K et intelligence artificielle. Votre technologie HDR 10 Pro et HLG ils vous jetteront des images de meilleure qualité. De plus, son système audio Ultra Surround vous plongera pleinement dans l’action que vous regardez à l’écran, vous plongeant comme jamais auparavant. Avec lui système d’exploitation webOS 5.0 Vous pouvez installer des applications du magasin LG à votre discrétion. Savoir plus: LG 49NANO80ALEXA – Téléviseur intelligent 4K NanoCellHisense ULED 65 ″ 4K– Ce téléviseur Hisense est l’un des meilleurs de la liste. Avec son Technologie ULED Vous n’avez pas besoin de plus pour obtenir des finitions brillantes dans toutes les images que vous proposez. Avoir HDR10 + et HLG pour améliorer les scènes les plus sombres, résolution 4K dans une taille plus que considérable de 65 pouces et le système d’exploitation VIDAA U 4 avec des applications de toutes sortes. La puissance sonore monte à 20 W RMS avec décodage DTS Studio Sound. Un pass pour ce prix. Acheter dans PCComponentes: Hisense 65U7QFSamsung QLED 75 ″ 4K: le plus grand de la liste arrive avec un remise de plus de 1000 € de son prix officiel. Il s’agit d’un authentique Samsung QLED de 75 pouces avec résolution 4K et l’intelligence artificielle. ses Technologie HDR 10+, Multi View, Mode Ambiant + et l’assistant vocal en font un téléviseur hautement recommandé malgré sa taille. Si vous avez de l’espace, c’est sans aucun doute l’un des meilleurs du marché. Savoir plus: Samsung QLED 4K 2020 75Q75TSony 65 ″ 4K: Si vous voulez un tout nouveau téléviseur, Sony est l’une des meilleures entreprises qui puisse vous laisser entrer. C’est une télévision intelligente avec Android TV comme système d’exploitation, ce qui lui donne un plus de qualité et d’opportunités. Votre technologie d’affichage Triluminos et 4K X-Reality PRO ils le distinguent des autres. Ce modèle est le 65 pouces, avec un 200 € de réduction, mais les autres tailles ont également des baisses importantes. Quant au son que nous avons Dolby Atmos et haut-parleur X-Balanced pour obtenir la meilleure expérience sonore. Savoir plus: Sony KD-65XH8196PBAEPSamsung Crystal 55 ″ 4K: le dernier sur la liste est une très bonne option pour très peu d’argent. Grâce à HDR 10+ et PurColor, ce Samsung Crystal de 55 pouces avec une résolution 4K fera passer votre couverture et vos après-midis cinéma à un autre niveau. Son assistant vocal intégré vous aidera à trouver le contenu exact dont vous avez besoin en quelques secondes. Savoir plus: Samsung Crystal UHD 2020 55TU8005

Si vous n’êtes pas convaincu, n’hésitez pas à rester connecté à notre site internet et aux réseaux sociaux pour être au courant des meilleures offres ce Black Friday 2020.

Savoir plus: Black Friday 2020: ce sont les meilleures offres en technologie