Plusieurs entreprises offrent des facilités de paiement et des réductions sur les voitures.

El Buen Fin a lieu du 9 au 21 novembre.

Jetta Starline Tiptronic 2020 ou Aveo 2020, participez aux offres.

Avez-vous pensé que vous pourriez éviter cet itinéraire avec les transports en commun? Vous en avez assez de devoir faire vos déplacements en camion? Peut-être voulez-vous partir en vacances dans un endroit pas si loin, mais cela vous met mal à l’aise de faire le voyage accompagné d’étrangers. Rien de tel que de monter dans votre propre voiture où vous voulez, quand vous voulez et où vous voulez. C’est sans aucun doute une invention qui se présente à de nombreux conforts et les réductions sur les voitures à El Buen Fin sont diverses. Cette célébration annuelle a lieu du 9 au 21 novembre et est un moment où de nombreuses personnes en profitent pour répondre à ce besoin qu’elles prévoient depuis des mois. Eh bien, même si vous avez déjà un véhicule à votre disposition, vous devrez peut-être le renouveler, pour rendre votre transport plus efficace et arrêter de dépenser tellement sur le mécanicien, que les algues sont déjà plus chères. Parfois, ce type d’investissement est nécessaire et quoi de mieux si vous bénéficiez d’une réduction ou de plusieurs installations.

Voici quelques-unes des offres Good End que vous pourriez envisager.

Jetta Starline Tiptronic 2020

Taux à partir de 4,9% plus 0% de commission d’ouverture, dans un calcul basé sur le plan de crédit et en considérant l’acompte de 35,15% dans les 24 mois Dans le cas de la commission d’ouverture de 0%, ce taux est atteint compte tenu de l’application du bonus de 31 500 $ (TVA incluse) à titre de subvention au taux et au respect des conditions financières du Plan de crédit. Payer de 2 999 pesos par mois à trois ans via Volkswagen. Considérez l’acompte de 41,95% et 40% du montant final dans les 36 mois.

Vento Startline Standard 2020

Avec un taux à partir de 4,9% sans commission d’ouverture. Ce chiffre tient compte du calcul basé sur le plan de crédit et compte tenu de l’acompte de 26,17% dans les 24 mois. La commission d’ouverture de 0% est atteinte compte tenu de l’application du bonus de 27 910 pesos (TVA incluse) comme subvention au taux et au respect des conditions financières du plan mentionné au début. Avec des paiements de 2 999 pesos par mois à trois ans via Volkswagen. Montant qui prend en compte 38,60% d’acompte et 45% du montant final dans les 36 mois.

Aveo 2020

Bonus jusqu’à 42 900 pesos, ou jusqu’à 30 mois sans intérêt avec 1 an d’assurance gratuite. Ou, un bonus allant jusqu’à 42 900 pesos ou des paiements mensuels à partir de 2 890 pesos avec 1 an d’assurance gratuite.

Onix 2021

Bonus jusqu’à 15 500 pesos ou tarif spécial à partir de 11,4% avec 1 an d’assurance gratuite. Ou, un bonus allant jusqu’à 15 500 pesos ou des paiements mensuels à partir de 3 190 pesos avec 1 an d’assurance et une commission pour une ouverture gratuite.

Cavalier 2020

Bonus jusqu’à 43700 pesos, ou jusqu’à 48 mois sans intérêt avec commission pour ouverture gratuite. Ou, un bonus allant jusqu’à 43 700 pesos, ou des paiements mensuels à partir de 3 290 pesos plus une commission pour une ouverture gratuite.

