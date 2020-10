Bien que Ghostbusters: l’au-delà est loin de sortir en salles, Reebok veut fêter le retour de Ghostbusters cette année. Le fabricant a sorti une série de baskets et de vêtements en édition limitée inspirés du film populaire des années 1980.

Connu comme Ghostbusters x Reebok FW20, la série comprend des T-shirts avec le logo de la marque recouvert de slime vert, ainsi qu’un modèle à manches longues qui rappelle les vêtements utilisés dans les années quatre-vingt. Une combinaison marron – salopette – comme celle utilisée par les protagonistes est également incluse, bien que la partie la plus frappante de la collection soit les chaussures

Modèle Ghostbusters Ghost Smashers C’est un hommage aux chaussures de démarrage qui sont devenues populaires au cours de cette décennie. Cette édition intègre des tubes qui se connectent au réservoir de protons à l’arrière. Le logo Ghostbusters est situé sur la languette et la semelle a un effet d’usure.

Ghostbusters Ghost Smashers

Ghostbusters Ghost Smashers

Ghostbusters Ghost Smashers

Les baskets arriveront avant la première de ‘Ghostbusters: Afterlife’

le Chaussures en cuir classiques Ghostbusters C’est un modèle plus discret dans la couleur marron de la salopette. Le logo du film est situé sur la langue et est plus évident que les Ghost Smashers. Contrairement à leur grand frère, ces baskets sont en cuir et en toile. Un détail frappant est la tache visqueuse verte qui se trouve sur l’une des semelles.

Chaussures en cuir classiques Ghostbusters

Chaussures en cuir classiques Ghostbusters

Chaussures en cuir classiques Ghostbusters

Reebok vendra ces chaussures sur son site Internet à partir du 31 octobre. Le prix des Ghostbusters Ghost Smashers est 150 euros, tandis que les chaussures en cuir classiques Ghostbusters peuvent être achetées pour 90 euros. Si vous souhaitez compléter la tenue, le Singe tissé il a un prix de 120 euros, bien qu’en dehors de la couleur brune, les références à Ghostbusters ne sont pas incluses.

Les personnes intéressées doivent mettre un rappel sur leur mobile, car la vente en ligne commence à 03h00 le 31 octobre, au milieu de “Halloween”. Il est possible que les Ghost Smashers soient les premiers à être épuisés, car le prix n’est pas très élevé si l’on tient compte du fait qu’il s’agit d’une édition spéciale.

Ghostbusters: l’au-delà premières le 11 juin 2021. Le film est centré sur une mère et ses deux enfants qui arrivent dans une petite ville américaine et commencent à découvrir leur lien avec les Ghostbusters originaux et le secret laissé par leur grand-père.

Le casting comprend Carrie Coon (The Leftovers), Finn Wolfhard (Stranger Things), Mckenna Grace (survivant désigné) et Paul Rudd (Ant-Man, Avengers: Endgame). Ce dernier est le lien avec les films originaux, puisqu’il était enfant lorsque l’incident de New York s’est produit.

L’article de Reebok célèbre le retour de «Ghostbusters» avec des baskets en édition limitée a été publié dans Explica.co.