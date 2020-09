Plus tôt cette semaine, notre site jumeau 9to5Google a trouvé des références à Apple One – le prochain abonnement d’Apple – dans l’application Apple Music pour Android. Bloomberg avait précédemment signalé qu’Apple One englobait plusieurs niveaux offrant des combinaisons d’Apple Music, d’Apple TV +, d’Apple Arcade, d’Apple News + et de stockage iCloud pour un seul prix réduit.

Maintenant, . a trouvé des références à Apple One dans le code iOS. Ces chaînes apparaissent dans les fichiers de localisation utilisés pour l’écran Gérer les abonnements de l’iPhone. Le texte a été ajouté récemment, ce qui pourrait suggérer en outre qu’Apple One sera annoncé lors de l’événement spécial d’Apple mardi.

Les chaînes incluent des mentions telles que «Annuler Apple One», «Garder Apple One» et «Vous pouvez vous désabonner d’Apple One et ne conserver que ce que vous voulez». Les références de chaîne se trouvent dans le même fichier que les chaînes de code qui parlent de la sélection des services Apple individuels à conserver, plutôt que de continuer avec l’ensemble.

Cela fait allusion au fait que les clients pourront choisir s’ils souhaitent continuer à s’abonner individuellement aux services d’Apple ou à s’inscrire à l’une des options de l’offre groupée Apple One.

Dans le même ordre d’idées, MacRumors a rapporté aujourd’hui qu’Apple avait enregistré une poignée de domaines avec Apple One dans l’URL.

Apple organise son événement médiatique de septembre ce mardi prochain. Il devrait annoncer une nouvelle gamme d’Apple Watch, comprenant l’Apple Watch Series 6 et un modèle compagnon moins cher, ainsi qu’un iPad Air remanié avec un design de cadre fin.

Compte tenu de la récente vague de fuites, il semble désormais probable qu’Apple utilisera également cet événement pour annoncer son bundle Apple One. Bloomberg avait précédemment annoncé qu’Apple One inclurait un nouveau service de classe de fitness Apple pour rivaliser avec Peloton, quelque chose qui pourrait être lié aux éléments de santé et de remise en forme de l’Apple Watch Series 6.

Restez à l’écoute de . pour une couverture complète de toutes les annonces d’Apple le mardi 15 septembre. L’événement débutera à 10 heures, heure du Pacifique.

