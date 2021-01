La tempête Filomena nous a laissé comme cadeau d’adieu certains températures extrêmement basses. Une bonne partie de l’Espagne s’est mise à températures inférieures à zéro. Cela se produit également dans d’autres régions du monde touchées par les vagues de froid. Dans certains endroits, par contre, le mercure ne descend pas si bas, mais cela n’empêche pas ses habitants de se sentir également gelés. C’est parce que, en réalité, votre sensation thermique elle est bien inférieure à la température réelle. Mais quel est exactement ce refroidissement éolien?

Facteurs qui influencent la sensation thermique

Le refroidissement éolien est défini comme réaction du corps humain avant l’ensemble des conditions associées à la température de l’environnement qui l’entoure. Dit très grossièrement, il fait référence au froid ou à la chaleur que l’on ressent vraiment, quels que soient les degrés indiqués par le thermomètre.

Les principaux facteurs qui influencent la sensation thermique sont le vent et l’humidité

Il convient de noter que les êtres humains sont animaux homéothermiques. Cela signifie que nous régulons la température de notre corps, en la maintenant dans une plage constante, indépendamment de ce qui se trouve à l’extérieur. Nous restions à environ 37 ° CBien que certaines études récentes aient montré que ce chiffre a diminué au fil des ans, pour atteindre environ 36,5 ° C.

Cette thermorégulation est obtenue grâce à des modifications du diamètre des vaisseaux sanguins trouvé sous la peau. Ainsi, il est possible de modifier le flux sanguin à volonté. Quand il fait froid, il est abaissé, pour retenir la chaleur. Par contre, si la température est élevée, elle est augmentée, de sorte que nous pouvons perdre de la chaleur par transpiration. Le problème est qu’il existe plusieurs facteurs qui affectent ces processus, ce qui fait que nous pouvons ressentir froid ou chaud. Ce sont principalement le vent et l’humidité.

Les effets du vent et de l’humidité

Notre peau est entourée d’un fine couche d’air ce qui empêche la perte de chaleur. Cependant, lorsque le vent souffle à grande vitesse, cette couche diminue son épaisseur, nous favorisant pour perdre de la chaleur. C’est précisément pour cette raison que la sensation thermique est mesurée grâce à une formule qui comprend la température en degrés Fahrenheit et la vitesse du vent en miles par heure. Le calcul en degrés Celsius et en mètres par seconde est également possible.

De cette façon, comme expliqué sur le site Web de Meteo Navarra, avec un vent calme et 0 ° C dans l’environnement, la sensation thermique sera également de 0 ° C, mais si le vent souffle à 25 km / h il descendra à -6 ° C.

Tableau de refroidissement éolien du National Weather Service, exprimé en degrés Fahrenheit et miles par heure. (NWS / NOAA)

Se référant à humidité, la sensation thermique augmentera car rend la transpiration difficile. De cette manière, l’un des principaux mécanismes de thermorégulation de notre corps est bloqué, ce qui nous fait ressentir plus de chaleur.

Cela dépend aussi de la personne

Aujourd’hui, de nombreuses applications de météorologie que nous avons sur nos smartphones nous donnent la température réelle de notre région ainsi que la sensation thermique. Ceci est un calcul général. Cependant, froid ou chaud ce que nous ressentons dépendra également de facteurs individuels. Logiquement, d’une part, vous devrez voir à quel point chauffé c’est notre vie. De l’autre, comment nous ressentons le froid ou la chaleur.

Des paramètres tels que le sexe, l’âge ou l’activité physique influencent la sensation thermique individuelle

Il existe plusieurs études qui analysent la sensation thermique individuelle chez différentes personnes. De nombreux facteurs influencent, à commencer par le sexe, car les femmes sont généralement plus sensibles au froid.

le âge. Par exemple, dans une étude sur le confort et le refroidissement éolien publiée en 2010 auprès d’individus jeunes et vieux, il a été constaté que ces derniers préféraient des températures ambiantes plus élevées pour se sentir plus à l’aise.

Enfin, d’autres facteurs affectent ce phénomène, tels que activité physique, heure de la journée ou masse corporelle. Les personnes les plus actives maintiennent leur température plus élevée, pendant que nous dormons, notre température corporelle baisse et les personnes ayant une plus grande masse corporelle ont tendance à mieux se protéger du froid. Tout compte. Cependant, quoi qu’il en soit, si vous vivez dans l’hémisphère nord, votre sensation thermique peut être mesurée comme “j’ai besoin de serrer ce poêle dans mes bras maintenant”. Ce n’est ni exact ni scientifique, mais c’est facilement imaginable.

L’article Refroidissement éolien: c’est la raison pour laquelle vous êtes plus froid que ce que le thermomètre indique a été publié dans Hypertext.