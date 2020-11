L’animation et la science-fiction appartiennent au passé. La maison de Mickey Mouse entre dans la mécatronique avec le premier robot de Disney capable de te suis des yeux, encore mieux que ‘La Gioconda’, peut bouger les yeux aller et retour et cligner des yeux Donc, de manière réaliste, cela semble sortir de vos pires cauchemars. Bien que la chose la plus terrifiante soit que votre mission sera d’interagir avec les enfants dans les différents parcs à thème.

Cet humanoïde qui nécessite quelques bains de soleil, a été développé par des ingénieurs du département création et recherche Walt Disney, en collaboration avec un groupe d’experts en robotique du Université de l’Illinois et le jeInstitut de technologie de Californie. Bien qu’il s’agisse encore d’un prototype, son objectif est d’étudier comment les robots peuvent interagir avec d’autres personnes avec des regards et des mouvements de tête beaucoup plus réalistes et naturels.

De toute évidence, ils sont sur le point d’y parvenir. Bien que les autres robots que nous connaissons soient capables de tourner leur cou, de l’incliner et de fixer leur regard de manière statique, cependant, ce robot Disney – qui n’a pas encore été baptisé – peut identifier lorsqu’une personne est devant lui grâce à un capteur mouvement, mais ici la chose intéressante est qu’il vous suivra des yeux partout où vous irez.

En fait, il peut hochement d’un côté à l’autre en essayant de “ comprendre ” le comportement de la personne en face de vous, ses yeux sont capables de se dilater et de se contracter, tout comme ceux des humains, mais la meilleure chose est que ce comportement s’améliore avec une série de petits mouvements imperceptible à l’œil humain, mais cela encodera votre cerveau.

Quels beaux yeux tu as sous ces deux sourcils

C’est-à-dire, imite les mouvements involontaires ce que nous, les humains, faisons quand nous respirons et même si vous ne le remarquez pas, lorsque vous regardez une autre personne, votre tête s’incline légèrement en faisant des mouvements imperceptibles, le robot Disney fera non seulement la même chose, mais il peut aussi cligner des yeux, réagir aux sons puis recentrer votre attention sur votre interlocuteur.

De cette façon, la société quitte «Wall-e» dans un mauvais sens, ce qui en fait une invention du XVe siècle. Mais, il faut se rappeler que Disney présenté en 2017 a obtenu un brevet sur une ligne de robots avec ‘peau douce’, comme moyen d’améliorer l’interaction homme-humanoïde.

Et c’est que, ce processus est nécessaire pour atteindre son objectif final: que le garçonOui, ils peuvent vivre ensemble avec le robot Disney dans leur les parcs d’attractions, sans avoir peur. De plus, comme le dit «Clarín», ils peuvent être utilisés comme doublure pour un film d’action.

Il convient de noter que ce n’est pas le premier robot Disney. L’équipe de recherche Disney avait déjà développé un humanoïde très similaire à “Baymax “, le robot blanc et ‘pachoncito’ du film d’animation »Grands héros«Programmé pour diagnostiquer les maladies et avoir une bonne interaction avec les gens, mais il est devenu incontrôlable à la dernière minute. En plus de la firme, elle a déjà testé des humanoïdes pour des spectacles d’action dans ses parcs à thème.

Assurément, avec ce dernier Android, ils pourront avancer beaucoup plus en la matière. Seriez-vous prêt à affronter le robot Disney pour voir qui clignote en premier?

