WhatsApp est une application connue de tous, mais que très peu savent gérer en profondeur. En fait, vous ne connaissez peut-être pas toutes les astuces que vous pouvez faire avec cette application de messagerie; de savoir depuis combien de temps vous avez ignoré un message à la lecture de messages sans être marqué comme vu.

Pour cette raison, nous vous proposons aujourd’hui 4 astuces qui peuvent être utiles à certaines occasions afin que vous découvriez des détails qui, sinon, passeraient inaperçus. Nous allons également vous montrer comment transférer facilement WhatsApp d’iPhone vers Android, en récupérant vos conversations et les fichiers que vous avez partagés par ladite application.

4 astuces incontournables à appliquer sur WhatsApp

Découvrez qui a votre numéro dans un groupe

Pour savoir qui des membres d’un groupe WhatsApp dans lequel vous ne savez pas que tout le monde a votre numéro, vous pouvez effectuer les étapes suivantes.

Créez un message de diffusion et ajoutez une personne que vous savez que vous avez ajoutée comme contact. Ajoutez tous les suspects du groupe en question à la diffusion. Envoyez le message, puis consultez les informations de la diffusion. Seuls les contacts qui ont ajouté votre numéro pourront voir votre diffusion, vous saurez donc quels membres du groupe ont votre numéro.

Voyez depuis combien de temps quelqu’un ignore vos messages

Pour connaître l’heure depuis que votre message a atteint le téléphone de n’importe quel contact, il vous suffit d’ouvrir le message, de le maintenir enfoncé pendant deux secondes, de toucher les trois points verticaux dans le coin supérieur droit puis de toucher Info. Vous pourrez voir l’heure depuis la remise du message et l’heure à laquelle le message a été vu.

Lire un message sans qu’il apparaisse comme lu

Pour lire un message sans le lire, il existe de nombreuses astuces. Par exemple, vous pouvez activer le mode avion du téléphone et ouvrir le chat sans vous soucier de la lecture du rapport. Au lieu de l’ouvrir immédiatement, activez d’abord le mode avion, puis entrez dans le chat en question.

Une autre façon de le faire est de le lire dans la barre de notification de votre téléphone, en prenant soin de ne pas toucher le bouton Marquer comme lu. Vous pouvez également désactiver la vue de vos messages, mais vous devez vous souvenir de deux choses; Lorsque vous faites cela, vous ne pourrez pas voir si quelqu’un d’autre vous laisse en vue et que cela ne fonctionne pas avec les notes vocales, car le blocage est contourné.

Récupérez vos messages WhatsApp et vos fichiers partagés avec un programme Windows

En utilisant le programme dr.fone, vous pouvez récupérer vos messages WhatsApp si vous subissez une panne et que vous devez réinstaller l’application ou si vous avez perdu une conversation avec des informations importantes ou avec des pièces jointes que vous vouliez conserver, telles que des photos de voyages à la plage ou en famille, etc. Cette astuce fonctionne à la fois avec iPhone et Android.

Installez et lancez dr.fone sur votre ordinateur.

Cliquez sur l’option dossier mobile.Choisir Récupération de l’appareil et après Pièces jointes Whatsapp et WhatsApp, puis cliquez sur Début.Vous pourrez prévisualiser tous les messages avant de démarrer la récupération. Pour filtrer votre recherche plus rapidement, sélectionnez l’option afficher uniquement les éléments supprimés; puis sélectionnez la catégorie WhatsApp et après Pièces jointes Whatsapp. Enfin, cliquez sur Récupérer. Et vous pouvez récupérer les messages et les pièces jointes.

Vous pouvez également utiliser les sauvegardes automatiques de WhatsApp depuis iCloud ou Google Drive en fonction de votre système d’exploitation, et restaurer les messages arrivés avant la dernière sauvegarde depuis votre téléphone.