Sony organisera une vitrine PlayStation 5 pour nous donner «des mises à jour sur les derniers titres de Worldwide Studios et de nos partenaires de développement de classe mondiale» mercredi.

Le prix et la date de sortie de la PS5 devraient être révélés lors de la vitrine.

Vous pouvez regarder la PlayStation 5 Showcase en direct ici à 13 heures. PT / 16 h ET.

Sony organisera son deuxième grand événement PlayStation 5 de 2020 le mercredi 16 septembre à 13 heures. PT / 16 h ET. La société affirme que la vitrine «présentera des mises à jour sur les derniers titres de Worldwide Studios et de nos partenaires de développement de classe mondiale» et durera environ 40 minutes.

Maintenant que Microsoft a révélé le prix et la date de sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, nous nous attendons à ce que Sony partage les mêmes informations pour les PS5 et PS5 Digital Edition mercredi. Après tout, les précommandes pour les séries X et S ouvriront dans moins d’une semaine, et il est difficile d’imaginer que Sony laisserait Microsoft commencer à vendre sa nouvelle console sans que les consommateurs sachent quand ils peuvent mettre de l’argent pour une PS5.

La question numéro un que la plupart des joueurs se posaient après les annonces de Microsoft la semaine dernière était de savoir si Sony serait en mesure d’égaler le prix de la Xbox Series S.

Avec un GPU moins puissant et moins de RAM, Microsoft a pu ramener la série S à 299 $, soit 200 $ moins cher que le prix de lancement de la Xbox One et 100 $ moins cher que celui de la PS4. Pendant ce temps, la PS5 Digital Edition est une PS5 sans lecteur de disque – sinon, elle est tout aussi puissante. Il semble peu probable, voire impossible, pour Sony d’abaisser le prix de sa console sans disque à 299 $. En fait, certains pensent même que 399 $ est un peu exagéré.

Le prix et la date de sortie sont ce que les fans de PlayStation souhaitent le plus savoir, mais la description de l’événement donne l’impression que les jeux occuperont à nouveau le devant de la scène, comme ils l’ont fait lors de l’événement Future of Gaming en juin. S’il y a un avantage majeur que Sony a sur Microsoft pour la prochaine génération, c’est le nombre de jeux propriétaires originaux qui seront disponibles dans la fenêtre de lancement. Nous savons déjà que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales arrive au lancement, mais peut-être que quelques autres jeux seront confirmés pour cette saison de vacances et obtiendront des dates de sortie aujourd’hui, telles que Ratchet & Clank: Rift Apart et le remake de Demon’s Souls.

Il y a aussi beaucoup de rumeurs qui circulent, certaines beaucoup plus crédibles que d’autres. La suite du redémarrage de God of War pourrait-elle faire une apparition à la vitrine? Square Enix est-il prêt à annoncer Final Fantasy 16? EA profitera-t-il de cette occasion pour nous donner un aperçu de Battlefield 6? Vous devrez regarder pour le découvrir.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.