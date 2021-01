Le personnel médical de première ligne est en grande partie, mais les dentistes et les oto-rhino-laryngologistes méritent également leur propre reconnaissance. Et c’est qu’ils entrent littéralement dans la gueule du loup au milieu de la pandémie COVID-19. Cependant, le risque pourrait être réduit très prochainement tant pour les patients que pour les médecins, car les scientifiques du L’Université de Cornell, à New York, sont en train de développer un casque transparent et jetable, qui conserve microgouttelettes de salive qui se déclenchent lorsque les patients parlent, toussent ou éternuent.

Dans les 10 mois que nous avons été en détention, sûrement as-tu douté en allant chez le dentiste en raison du risque élevé de contagion et non pas à cause d’eux, mais à cause du grand nombre de personnes présentes et qui peuvent éventuellement être porteuses du virus asymptomatique.

Imaginez maintenant comment sont les professionnels de la santé, qui masque et masque ils utilisent, ils ne suffisent pas. Mais, avec ce casque, tout le monde obtient son slime.

Autrement dit, des casques similaires à ceux de un astronaute, sont connectés à une pompe qui crée un flux d’air inversé, qui tourne autour de la tête, garantissant que toutes les gouttelettes de salive éventuellement infectées, a été pris dans l’air qui entre par un compartiment qui se connecte dans la bouche, en veillant à ce qu’il ne puisse pas s’échapper du casque.

Et comme si cela ne suffisait pas, ils améliorent l’expérience des patients, en étant confortable et sans douleur. De plus, avec un peu de chance, cela les empêchera d’entendre le terrifiant bruit de «fraise».

Plus de technologie, moins de coûts

À son tour, la pompe contient un système de filtration d’air particulaire à haute efficacité (HEPA) qualité médicale, tandis que le casque ce scellé avec une coque transparente en un millimètre d’épaisseur, qui permet de couvrir la zone de la tête et du cou du patient, à l’exception d’une petite trappe qui permet le accès à la bouche.

Cela peut sembler un peu compliqué, mais tout se résume au fait que les dentistes peuvent travailler “ à l’aise ”, tandis que les gouttes de salive sont encapsuler dans un embout buccal et ils sont redirigés pour éviter tout contact.

Aujourd’hui, la protection vient des masques et écrans faciaux N95, ainsi que de l’utilisation de salles de cliniques vides ou de soi-disant salles. ‘pression négative’ avec filtration de l’air. Cependant, les experts ont averti que ces mesures sont coûteuses et souvent pas très efficace ni accessible, contrairement au nouveau casque de sécurité.

En revanche, avec le casque anticovide, les chercheurs ont démontré dans un simulation par ordinateur où ils ont démontré que le prototype peut contenir jusqu’au 99,6% des gouttes émises en toussant 0,1 seconde. Tout en continuant à utiliser des masques et des masques, comme protection supplémentaire, les dentistes pourraient être hors de risque de contagion.

Et après

Selon l’étude publiée dans la revue scientifique “ Physics of Fluids ”, la conception du casque proposée pourrait réduire considérablement la remplacer pratiques actuelles. Par exemple, la construction d’une pièce à pression négative avec filtration de l’air peut coûter des dizaines de milliers de dollars.

Alors que le coût de chaque casque pourrait être aussi bas comme quelques dollars par patient, s’il était jetable, note l’auteur de l’étude Mahdi Esmaily.

“Notre prochaine étape est affiner le design du casque afin qu’il ait un efficacité supérieure et application plus large. Après cela, nous prévoyons de construire les premiers prototypes du casque et de mener des expériences pour vérifier nos prévisions de simulation », a déclaré le chercheur Dongjie Jia.

Alors que le casque qui retient les microgouttelettes de salive devient une réalité, la meilleure chose que nous pouvons faire est de reporter les rendez-vous avec les dentistes en cas de présentation de symptômes du COVID-19. Pour le bien de tous, évitez de créer une nouvelle chaîne de contagion. Croyez-le ou non, une étude publiée en 2020 suggère que les microgouttelettes peuvent se propager jusqu’à trois mètres et peuvent persister dans des espaces clos.