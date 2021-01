La célèbre scène du jeu a inspiré des variations de toutes sortes, avec des personnages comme Darth Vader et SpongeBob.

Grand Theft Auto V est le jeu qui ne meurt jamais, et tous les quelques mois, nous voyons une nouvelle vidéo, une blague, née directement de ce titre sur les réseaux. En fait, 2021 a commencé avec un nouveau mème mode en vedette dans cette aventure: “Lamar rôtit Franklin“Comme on le connaît aujourd’hui. Au fond, tout consiste à reproduire cette scène du jeu dans laquelle Lamar Davis joue avec le protagoniste Franklin Clinton à la porte de sa maison, mais changer Lamar pour les personnages d’autres sagas, souvent avec des résultats absurdes.

En fait, il est fort probable que vous ayez vu sur les réseaux certaines versions avec par SpongeBob, Harry Potter, ou même Kermit la grenouille. Mais rien ne correspond aux originaux. Au vu de sa popularité, Acteurs Lamar et Franklin ont vu leur opportunité et ont recréé la scène dans la vraie vie. La vidéo n’a pas de gaspillage, bien qu’elle ne soit qu’en anglais, mais il vaut mieux que vous la voyiez par vous-même. On prévient bien sûr que la scène utilise un langage inapproprié … Mais rien que vous n’attendez de GTA V, non?

Et comme cadeau, c’est parti certaines des variations qui ont été révélés au cours du dernier mois:

Comme cela arrive souvent dans le monde des mèmes, la vie de “Lamar rôtit Franklin” Ce sera de courte durée, mais les performances de Gerald Johnson et Shawn Fonteno dureront, tout comme le jeu Rockstar Games. Nous vous rappelons que GTA V a été l’un des trois jeux les plus vendus de 2020 au Royaume-Uni et a également été le protagoniste de l’un des derniers clips vidéo de Gorillaz.

