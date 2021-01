Dame grenouille du mandalorien

Dans The Mandalorian, nous pouvons voir Din Djarin et Grogu pour une grande variété d’aventures. L’un d’eux est dans lequel Ils doivent escorter Frog Lady pour protéger leurs œufs de toutes les menaces jusqu’à ce qu’ils atteignent la lune de l’estuaire de Trask. Cette espèce étrange a une apparence très particulière similaire à celle d’un crapaud et c’est l’une des choses qui a attiré l’attention du personnage.

En fait, Frog Lady est devenue le personnage préféré de certains fans et cela a motivé l’artiste de CGSociety Jamirblanco à créer des fan art impressionnants. Dans l’image suivante, vous pouvez voir le rendu hyper-réaliste qu’il a fait.

Réaliste Frog Lady – Fan Art x Jamirblanco

L’artiste a conservé le design original de Frog Lady, mais avec des détails et des couleurs plus proéminents. Chacune des parties du corps et de la tenue est incroyablement réaliste, une version parfaite pour un jeu vidéo basé sur The Mandalorian. N’oubliez pas que vous pouvez également voir à quoi ressembleraient les skins Mandalorian dans Parmi nous.

