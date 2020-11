L’histoire de Naruto présente un large éventail de personnages. Des ninjas puissants, dans chacune de leurs disciplines, qui se battent pour diverses raisons. L’un des plus puissants et jouissant d’une grande réputation dans d’autres pays est Kakashi, qui maîtrise l’élément de la foudre et est connu des autres ninjas sous le nom de Kakashi, «le ninja copieur».

Ce ninja célèbre porte un sharingan, un pouvoir oculaire que seuls les Uchiha obtiennent, cependant pour lui c’était un cadeau de son compagnon tombé au combat, Obito. Et quel autre personnage a un œil différent comme caractéristique? Kaneki de Tokyo Ghoul. Ce personnage gagne également un œil, un trait caractéristique de la goule, lorsqu’il subit une opération pour sauver sa vie.

Aujourd’hui, un utilisateur de Reddit SharanRecordMusic a partagé une illustration de ce à quoi cela ressemblerait Kakashi avec certaines caractéristiques du protagoniste de Tokyo Ghoul.

Enfin, je recommande ce cosplay décontracté de Touka, le partenaire de Kaneki dans Tokyo Ghoul.

