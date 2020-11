Le monopole des super-héros est divisé entre deux grands: DC et Marvel. Les deux ont une grande variété de héros et de méchants caractéristiques, chacun plus unique. De son apparition dans la bande dessinée à son saut sur grand écran, il existe des centaines de versions que nous avons vues des personnages les plus reconnus des deux franchises.

Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur DC. Cependant, nous ne tomberons pas dans le but de vous parler des plus reconnus. Nous allons vous montrer l’une des meilleures illustrations de Super Girl et Power Girl que nous avons vu ces dernières années:

[Artwork] Supergirl & Power Girl par Alex Garner de r / DCcomics

L’artiste Alex Garner, basé à San Diego, a publié son dernier travail sur Reddit. Cependant, c’est à Art Station qu’il montre tout son travail considérable et formidable. De plus, comme beaucoup d’artistes, ils ne se positionnent pas d’un côté ou de l’autre, puisque vous pouvez voir le meilleur de chaque univers sur leur profil.