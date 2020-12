Illustration du personnage Yamato de One Piece.

Nous avons vu de nombreux cosplays de personnages One Piece comme ce cosplay de Franky ou celui de Luffy, mais il n’est pas très courant de voir un cosplay d’un personnage comme Yamato, et aujourd’hui nous allons le voir.

Aussi, ce cosplay yamato C’est très différent de ce que l’on pourrait imaginer, un cosplayer Instagram connu sous le nom de @linlinchups a voulu imaginer Yamato comme s’il appartenait aux Pirates du Chapeau de Paille.

Un cosplay Yamato original

Suivant Récente demande de Yamato Pour rejoindre le gang des Pirates du Chapeau de Paille, de nombreux fans adorent imaginer ce qui se passerait si le personnage finissait par rejoindre l’équipage de Luffy et de ses amis. Les fans aiment ce cosplayer d’Instagram, qui voulait nous ravir avec un cosplay fascinant du personnage, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Dans son post, la cosplayeuse a voulu partager plusieurs photographies de ce merveilleux cosplay Yamato. Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous qu’il finira par rejoindre les Pirates du Chapeau de Paille de One Piece?

