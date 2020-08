Comme on s’y attendait largement, Reliance Industries, dirigée par Mukesh Ambani, a annoncé son acquisition du Future Group pour 24 713 crores Rs (3,38 milliards de dollars) samedi soir. Avec cela, la société, qui a lancé récemment la filiale à 100% JioMart, a franchi une nouvelle étape pour devenir le plus grand détaillant et acteur du commerce électronique en Inde.

À la suite de l’accord, Reliance Retail aurait accès à plus de 1800 magasins dans les marques appartenant à Future Group, notamment Big Bazaar, FBB, Easyday, Central et Foodhall. Ces magasins sont répartis dans 420 villes de l’Inde.

L’accord a été négocié et annoncé à peine deux jours avant le 31 août, date à laquelle le moratoire accordé par les banques indiennes à ses prêteurs sous la direction du gouvernement fédéral prend fin. Le moratoire faisait partie des initiatives du gouvernement visant à aider les entreprises à se maintenir pendant la période de verrouillage.

Les petits caractères de l’accord

(Crédit d’image: Reliance Industries)

Dans une déclaration préparée, la société a déclaré: « Reliance Retail Ventures Ltd (RRVL), filiale de Reliance Industries Ltd, acquerra les activités de vente au détail et de gros ainsi que les activités de logistique et d’entreposage du Future Group en tant qu’activités en cours sur une base de vente en baisse pour le forfait une contrepartie globale de Rs 24 713 crore. »

Aux termes des conditions de vente pour lesquelles Reliance a payé 3,38 milliards de dollars, y compris la dette, les entreprises de vente au détail et de gros du Future Group seraient transférées à Reliance Retail and Fashion Lifestyle Limited, une filiale à 100% de RRVL, tandis que la logistique et l’entreposage l’entreprise sera transférée directement à RRVL.

L’accord prévoit également un investissement supplémentaire de Rs.1600 crore (218 millions de dollars) via des actions préférentielles et des bons de souscription pour acquérir une participation supplémentaire de 13,14% dans Future Enterprises Ltd., ce qui verrait l’activité restante du groupe évaluée à 2,87 milliards de dollars. Après cet accord, Future Group conservera la fabrication et la distribution de produits de grande consommation et l’activité intégrée d’approvisionnement et de fabrication de mode qui comprend ses accords avec Generali et NTC Mills.

Après l’accord, cinq unités cotées du Future Group, qui comprend ses activités dans les domaines de l’épicerie, de l’habillement, de la chaîne d’approvisionnement et de la consommation, fusionneraient pour devenir Future Enterprises Limited (FEL), qui est l’entité qui gère actuellement son infrastructure de vente au détail. Dans une déclaration préparée, la société a déclaré que cela aiderait FEL à se concentrer sur la fabrication et la distribution de produits de grande consommation et sur l’approvisionnement et le marchandisage de mode intégrés.

Compte tenu de l’accord d’approvisionnement avec Reliance Retail, l’entité de distribution rénovée bénéficierait davantage à court et moyen terme d’un bilan plus solide que la société aurait, a déclaré le Future Group dans un communiqué préparé. Un tel accord pourrait également aider l’entreprise à rembourser une partie de sa dette croissante.

Outre les dettes au niveau du groupe, les banques réclament une exposition de 11 970 crore Rs au promoteur du Future Group, Kishore Biyani. Par le passé, les prêteurs ont cherché à accéder au portefeuille immobilier du groupe qui a été scindé en tant que société distincte. En outre, il a également été signalé que Reliance avait poussé les fournisseurs de Future Group à adopter une coupe de cheveux de 40% pour éviter d’autres problèmes de trésorerie.

Ce que cela signifie pour Reliance Retail

L’acquisition des activités de vente au détail, de gros et de chaîne d’approvisionnement du Groupe Future complète et constitue un lien stratégique fort avec l’activité de vente au détail de Reliance. L’accord aidera également Reliance Retail à étendre sa présence au détail hors ligne.

Reliance Retail est le plus grand détaillant du pays avec 11 784 points de vente. La filiale numérique de Reliance Industries, Jio Platforms, a également dévoilé récemment JioMart, la plate-forme numérique qui reliera les épiceries de quartier aux consommateurs. Il s’appuiera sur l’infrastructure et l’écosystème de Reliance Retail.

L’empreinte commerciale de Reliance Retail s’étend sur 11 806 magasins de détail dans plus de 7 000 villes avec 28,7 millions de pieds carrés d’espace commercial.

Amazon pipped en Inde

Amazon avait pris plus tôt l’année dernière une participation de 49% dans Future Coupons, une entité du groupe promoteur, par le biais d’un accord complexe. Amazon souhaitait également acquérir certaines parties du Future Group, en particulier son bras logistique tant vanté.

Mais les différentes restrictions sur les IDE dans le commerce de détail multimarque pour les acteurs étrangers ont mis fin aux projets d’Amazon, et c’est Reliance Retail qui est passé aux commandes de cette bataille de suprématie.

L’autre acteur du commerce électronique en Inde, Flipkart, propriété de Walmart, fait également monter la barre. Flipkart a annoncé le lancement de ses services hyperlocaux, Flipkart Quick, à Bengaluru. Flipkart a également récemment acquis l’entreprise locale de cash-and-carry de Walmart pour renforcer ses offres de gros aux magasins maman-et-pop.

Flipkart déploie également des « magasins sombres », qui sont essentiellement des magasins ou des points de vente exploités pour servir les clients dans les localités voisines, dans plusieurs villes de l’Inde.

Flipkart a également obtenu un financement supplémentaire de 1,2 milliard de dollars.

Saison de consolidation chez Reliance

La pandémie et le verrouillage qui a suivi ont peut-être gardé le silence de nombreuses entreprises, mais pas de Reliance. Dans le domaine du numérique, sa filiale Jio Platforms a conclu des accords remarquables avec certaines des grandes entreprises, dont les grands papas Facebook et Google.

Récemment, il a également fait une incursion dans la pharmacie en ligne et a acquis une participation majoritaire dans Netmeds pour Rs 620 crore.

Et il est également en pourparlers pour ramasser quelques entreprises supplémentaires.