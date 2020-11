Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le nouveau champion de League of Legends: Rell, est une jeune fille de fer de la région de Noxus. De l’équipe de développement ils assurent les changements par rapport au dernier champion du même type: “Nous recherchions un support de l’ombre et un tank, mais c’était différent de Braum”. Rell a été occupée pour des expériences pendant son adolescence, afin de combattre les forces de Noxus. Mais elle a pu fuir et est maintenant une criminelle qui cherche à rassembler des membres de son ancienne académie.

“Nous avons adoré l’idée, cela faisait longtemps que nous n’avions pas sorti Braum. Mais cette fois, nous voulions qu’il ait un passé et une personnalité plus sombres. Tout le monde a adoré l’idée de maîtriser le fer.” Commentaires de Riot Earp.

Rell a été élevée dans son enfance pour être une demoiselle exemplaire, pour remplir son rôle au sein de la noblesse et pour se consacrer à la scène politique, ce qui n’a jamais causé son bonheur comme les autres enfants de l’aristocratie. Sa tristesse grandissait avec le temps, tout comme un pouvoir qui n’avait pas été vu depuis des siècles: celui de manipuler le fer.

Mais cette capacité allait changer son destin, car le potentiel d’une arme commençait à être vu en elle, alors Rell a été placée dans une académie spéciale par sa famille, assez éloignée de la vie publique. C’est là que Rell a commencé à amplifier ses pouvoirs, après avoir endommagé un autre élève à l’entraînement, des marques ont commencé à germer sur ses bras qui ont porté ses pouvoirs à d’autres niveaux, maintenant il était capable de contrôler tout le fer autour de lui et de l’utiliser pour son vœux. Mais à l’âge de 16 ans, elle a découvert le véritable but de cette académie: chaque élève qu’elle a vaincu à l’entraînement, elle a enlevé leur pouvoir et l’a transféré à leurs sceaux, ce qui leur a donné un pouvoir énorme.

En découvrant cela, elle fut remplie de fureur et détruisit toute l’académie, disparaissant de là afin de trouver le reste des étudiants pour pouvoir réparer ce qu’elle leur avait fait. Depuis lors, Rell est un ennemi public de Noxus.

Rell est un personnage animé par la colère et la rage, des sentiments qu’il occupe pour ses pouvoirs de manipulation du métal. Selon ses créateurs: il est surchargé de puissance et attire les ennemis autour de lui, mais sans interrompre les lancements ni la canalisation.

