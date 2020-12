Rem de Re: Zero.

Ce n’est pas la première fois que nous assistons à un hommage au personnage Rem, de Re: zéro. Sans aller plus loin, il y a un peu plus d’un mois, nous regardions un dessin passionnant de Rem avec un style très réaliste. Et aujourd’hui, un cosplayer a décidé de lui dédier un cosplay de Noël.

Le coupable derrière l’impressionnant cosplay de Noël de Rem était le cosplayer @mk_ays. Un cosplay dans lequel on voit Rem assis sur le canapé devant les cadeaux et le sapin de Noël. Nous l’avons aimé!

Le Rem le plus Noël nous rend visite!

Dans sa publication, la cosplayeuse nous dit qu’elle a voulu offrir un cadeau à tous ses followers pour les faire sourire à la fin de cette année très dramatique et compliquée que nous avons traversée. Il ne fait aucun doute que le cosplay est très réussi, n’est-ce pas?

La deuxième partie de la deuxième saison de Re: Zero Life dans un monde différent de Zero reviendra à partir du 6 janvier. Et sûrement de nombreux fans attendent avec impatience son retour! Qu’as-tu pensé de ce cosplay Rem?