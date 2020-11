Le jeu Platinum Games a également reçu une nouvelle mise à jour disponible sur tous les systèmes.

Si The Wonderful 101: Remastered a attiré votre attention mais que vous ne saviez pas si vous alliez l’aimer, vous l’aurez maintenant plus facile. Jeux Platine a publié le démo “Wonder-Size Cadet” de votre jeu et est maintenant disponible sur PS4, Nintendo Switch et PC via Steam.

La démo permet aux joueurs d’essayer le prologue du jeu ainsi que l’opération 001 avec ses trois parties, qui comprend environ deux heures de jeu. Plus qu’assez pour savoir si cela vous plait ou non. De plus, il donne également accès à la possibilité de obtenir bayonetta, la célèbre sorcière des Platinum Games, difficile à recruter dans l’équipe mais qui apparaît comme un remerciement aux fans.

The Wonderful 101 Remastering est arrivé cette année sur PS4, Switch et PCIl y aura également d’autres bonus spéciaux, comme une sélection d’articles de support pour que les débutants puissent être bien équipés. En outre, les données enregistrées peuvent être utilisées si nous décidons de déverrouiller le jeu en entier pour terminer l’aventure. Parallèlement à la démo, le patch 1.03 du jeu a également été publié afin que les utilisateurs qui possèdent déjà le titre puissent, entre autres options, obtenir le Bayonetta susmentionné en entrant le code “UMBRANGIFT”.

Dans tout les cas, si vous voulez en savoir plus Surtout ce que propose le jeu, nous vous recommandons de ne pas perdre de vue notre analyse de The Wonderful 101: Remastered, que nous avons noté avec une note de 8,0.

