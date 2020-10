Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques années, Capcom a surpris en annonçant que Resident Evil VII viendrait sur Nintendo Switch, soulevant immédiatement des doutes sur la possibilité qu’une console avec un matériel inférieur à la génération actuelle puisse exécuter le jeu. La réponse de la société japonaise a été la technologie du cloud, c’est-à-dire le jeu via stream. Bien que cela soit limité au Japon, il a été récemment annoncé que Control et Hitman III seraient les représentants de cette variante de jeu pour Switch in the West et dans le cadre de la révélation, Remedy en a parlé.

Lors d’un entretien avec Nintendo Life, Thomas Puha, directeur des communications pour Remedy, a évoqué l’arrivée de Control to Switch dans une version qui supportera la technologie du cloud. En ce sens, le manager a insisté sur le fait que c’était le seul moyen d’amener le titre sur la console hybride, sinon ce serait impossible: «Je pense qu’il est prudent de dire qu’il n’y aurait pas de contrôle sur Switch sans le cloud. Il y a quelque temps, pour faire l’analyse de ce qu’il faudrait pour produire un port pour Switch avec un partenaire externe, mais nous l’avons considéré comme impossible pour diverses raisons. Les goulots d’étranglement sont tous ces éléments que vous mentionnez: technique, financier , etc. Pas une question de désir. Bien sûr, Remedy et 505 Games veulent du contrôle sur de nombreuses plateformes, y compris Switch, si seulement c’était aussi simple que cela. “

D’un autre côté, Puha a précisé que bien que le contrôle soit une réalité sur Switch grâce à la technologie cloud, l’idée de Remedy est dans le futur et non dans la réalisation de grandes choses dans le matériel qui ne génère plus d’intérêt: “amener les jeux à des plates-formes matérielles très différentes prend du temps et est difficile. Notre moteur Northlight n’est pas vraiment conçu pour fonctionner sur Switch, ce qui, je dirais, s’applique à la plupart des moteurs, vous devrez donc passer beaucoup de temps sur l’ingénierie pour y parvenir. Vous devez donc vous demander si tout ce travail en vaut la peine pour un seul jeu, quand vous devriez préparer le moteur pour la prochaine génération et le futur. Nous préférons nous assurer que nos outils et équipements sont prêts pour les jeux futurs faire de mon mieux, plutôt que de revenir en arrière et de faire le genre de travail qui serait quelque chose de très exceptionnel. “

