Un développeur de Remedy, le studio derrière Alan Wake and Control, a exprimé des inquiétudes quant à la nécessité pour les développeurs de prendre en compte le nouveau Xbox Series S. La stratégie de Microsoft dans la génération actuelle est plus vaste que tout autre détenteur de plate-forme ces derniers temps, avec ses deux consoles ciblant des spécifications techniques très différentes. La Xbox Series X jouera à des jeux en 4K avec du matériel haut de gamme, tandis que la Series S jouera à ces mêmes jeux à 1440p ou moins avec une fidélité visuelle réduite. Cette différence n’est pas gratuite et les studios devront peut-être passer plus de temps à faire fonctionner leurs jeux correctement sur une plate-forme inférieure après avoir ciblé la série X.

Cette stratégie est peut-être quelque peu nouvelle pour le monde des consoles, mais c’est à peu près ainsi que le jeu sur PC fonctionne depuis sa création. Il n’y a pas de norme établie en ce qui concerne les ordinateurs, les développeurs doivent donc s’assurer qu’un large éventail de clients puisse profiter de leur jeu sur des configurations extrêmement différentes. Au cours de cette génération, il est souvent dit en plaisantant que la Xbox One et la PlayStation 4 n’étaient à peu près que des PC dans un cas sophistiqué, et les joueurs ont vu beaucoup plus de ports vers et depuis le PC en raison de cette similitude. Mais un développeur n’est pas aussi intéressé par les différents modèles que Xbox sort.

Le développeur en question est Sasan Sepehr, un producteur technique senior pour un projet Remedy inopiné. Il déclare dans son tweet qu’il aime la petite console en tant que consommateur, mais la redoute en tant que producteur technique. Sasan a également travaillé chez Crytek pendant la production de Hunt: Showdown, il est donc familier avec le flux de travail sur les jeux techniquement exigeants sur console et PC. Lorsqu’on lui a demandé de clarifier la déclaration plus tard, il a confirmé que l’inquiétude concernait l’optimisation du jeu ou le processus consistant à faire fonctionner un jeu sans effort sur un matériel.

Bien que la PlayStation 5 ait également une stratégie à deux consoles, les deux modèles de la machine de Sony atteindront probablement le même objectif, la seule différence étant l’absence de lecteur de disque. Pendant ce temps, la Xbox Series X est essentiellement sa propre console avec une puissance distincte que les développeurs devront prendre en compte dans leur temps de travail sur les jeux. De plus, Microsoft a dit aux développeurs qu’ils devraient viser la Xbox Series X plutôt que la S, ce qui signifie que les développeurs optimiseront à la baisse plutôt que de développer pour le S, puis ajouteront une couche de brillance pour les clients X. Cela garantira probablement que les jeux peuvent rivaliser avec la PlayStation 5 et se sentir toujours de nouvelle génération malgré l’écart de puissance entre les deux machines de Microsoft.

L’optimisation entre les Xbox Series S et d’autres appareils sont un casse-tête? Très probablement, mais c’est un casse-tête que de nombreux développeurs subissent déjà sur d’autres plates-formes. Les consoles ne sont plus de taille unique, et cela profite aux joueurs sous la forme de versions qui sortent sur chaque appareil de jeu et de jeux croisés entre ces appareils. En promettant que la série X et la série S obtiennent exactement la même bibliothèque, Microsoft garantit que les clients de toute capacité financière pourront profiter de cette génération de jeux en haute fidélité. Dans cette perspective, cela en vaut probablement la peine.

