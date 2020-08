long S essayez de coincer Unieuro avec le lancement d’une nouvelle offre technologique caractérisée par un prix incroyablement bas, même si elle n’est pas liée à un smartphone ou à un produit de l’une des catégories de produits les plus demandées du moment.

La pièce maîtresse de la Dépliant Esselunga et le Google Nest Hub, un appareil créé pour être le hub domotique de votre maison, donc le point à partir duquel accéder à tous les produits intelligents situés dans les différents environnements. Sa principale caractéristique est certainement sa grande taille écran tactile de 7 pouces, qui peut être utilisé pour visualiser des photos et des vidéos, mais aussi pour donner des commandes directement avec votre doigt ou passer des appels vidéo.

Le terminal est fourni avec une base de support, ne présente pas batterie intégrée, en conséquence les besoins toujours connexion à la prise murale, mais intacte microphone est orateur pour les commandes vocales et pour écouter votre musique préférée.

Beaucoup d’entre eux Offres Amazon est codes de réduction gratuits sont disponibles sur notre chaîne Telegram, abonnez-vous pour les recevoir.

Flyer Esselunga: cette offre technologique est impressionnante

le prix la vente finale est définitivement son point fort, elles suffisent 59 euros pour l’achat, quand par exemple un Google Home beaucoup plus simple en nécessite encore plus de 100.

L’utilisateur pourra y accéder dans tous les magasins en Italie, et non sur le site officiel du détaillant lui-même (étant donné l’impossibilité d’acheter la technologie depuis le canapé à la maison). le les stocks sont limités, pour cette raison, nous vous recommandons fortement de prendre une décision rapide et de vous rendre au magasin le plus tôt possible pour finaliser l’achat au prix indiqué.