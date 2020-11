Les offres de fin d’année ne sont pas encore terminées. Il y a quelque temps, le Good End a eu lieu au Mexique. Maintenant, dans quelques jours, le Black Friday commencera et il est maintenant temps de connaître les bonnes affaires qu’Amazon nous propose pour cette période de vente.

Les Avengers de Marvel – Xbox One

OFFRE ICI

Bien que nous n’ayons pas devant nous le meilleur jeu de l’année, cette réduction vaut la peine de vivre l’histoire.

Essais de mana – Nintendo Switch

OFFRE ICI

L’un des meilleurs remakes de cette année peut enfin être le vôtre à petit prix

Manette sans fil améliorée PowerA pour Nintendo Switch – Pokémon Shield

OFFRE ICI

Tous les utilisateurs de Switch ont besoin d’un contrôleur Pro, et c’est une très bonne option.

Casque de jeu stéréo universel filaire Recon 200 de Turtle Beach – Blanc

OFFRE ICI

Quelques écouteurs sont nécessaires, non seulement pour jouer, mais au jour le jour.

FIFA 21 – Playstation 4 – Édition Standard

OFFRE ICI

Malgré le fait que FIFA 21 soit sorti il ​​y a quelques semaines, il offre déjà une bonne remise.

Console Nintendo Switch Neon 32 Go version 1.1

OFFRE ICI

Vous n’avez pas encore de commutateur? Maintenant, vous n’avez plus d’excuses.

Étui SLACTech pour Nintendo Switch

OFFRE ICI

Avec cette petite valise, vous pouvez emporter votre Nintendo Switch partout.

Roccat Kain 120 AIMO RGB

OFFRE ICI

Une souris est nécessaire pour profiter de votre PC Gaming.

The Last of Us Part II – PlayStation 4 – Édition Standard

OFFRE ICI

L’un des meilleurs jeux de l’année peut être le vôtre à un prix réduit.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – PlayStation 4 Standard Edition

OFFRE ICI

Le meilleur jeu Crash Bandicoot est à portée de main grâce à cette réduction.