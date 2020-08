Le programme d’accès anticipé d’Amazon Halo a été discrètement lancé, Amazon dévoilant son premier programme de groupes de fitness.

Le Halo est un nouveau portable qui offre des fonctionnalités de remise en forme et de santé sur abonnement qui sont plus complexes que celles disponibles sur les autres bracelets de fitness.

Ce rival inhabituel de l’Apple Watch n’a pas d’écran, mais l’application Halo offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

L’Apple Watch est la norme des dispositifs portables, et cela ne fait aucun doute. Il n’existe pas de montre intelligente comme celle d’Apple, et tous les concurrents cherchent à faire correspondre la montre en ce qui concerne le design et en particulier les fonctionnalités de santé et de remise en forme. C’est l’Apple Watch qui a ouvert la voie, et nous continuons à voir des rapports de personnes qui disent que l’appareil leur a peut-être sauvé la vie. Certains rivaux d’Apple ont développé toutes sortes d’appareils concurrents qui rivalisent avec l’Apple Watch, y compris des bracelets de fitness dont la portée est plus limitée en ce qui concerne les fonctionnalités intelligentes et des montres intelligentes à part entière. Amazon rejoint maintenant cette liste avec un type de produit inhabituel. L’Amazon Halo n’est pas une montre intelligente, car elle n’a aucun écran. Le design du Halo est encore plus minimal que vos bracelets de fitness moyens. Mais l’appareil présente davantage de fonctionnalités de type Apple Watch qui ne sont pas nécessairement disponibles sur des bracelets plus simples. Et tout se passe via l’application smartphone compagnon.

Le fitness Halo coûte 64,99 $ pendant le programme d’accès anticipé, ce qui vous donne accès à six mois gratuits de Halo. Ce produit nécessite un abonnement pour fonctionner, ce qui vous coûtera 3,99 USD par mois, en plus de ce que vous payez pour Amazon Prime. Le prix du Halo passera à 100 $ après la période d’accès anticipé, explique CNET, ce qui rend le gadget beaucoup plus abordable que l’Apple Watch la moins chère.

Mais, encore une fois, le gadget n’a pas d’écran propre. Le bracelet est livré avec un tas de capteurs qui peuvent mesurer la fréquence cardiaque, la température et compter les pas. Une application mobile vous permettra d’accéder à tout ce que Halo suit et le groupe intelligent est beaucoup plus ambitieux que d’autres gadgets similaires. En plus de détecter votre activité et d’effectuer des contrôles de fréquence cardiaque et de température, l’expérience Halo comprend une fonction de surveillance du sommeil, un score d’exercice et un moniteur de tonalité vocale.

Le bracelet de fitness intelligent Amazon Halo comprend un capteur de fréquence cardiaque et de température. Source de l’image: Amazon

La dernière est de loin la caractéristique la plus inhabituelle de Halo, et pourrait être la plus controversée. Le groupe écoute la façon dont vous parlez, pour s’assurer que le ton de votre voix correspond au contenu du message que vous souhaitez exprimer. Oui, cela semble plutôt effrayant compte tenu des problèmes bien connus d’Amazon lors de l’enregistrement des voix des utilisateurs via ses gadgets Alexa. Seul Halo n’enverra pas ces données vers le cloud pour entraîner des algorithmes vocaux à moins que vous ne l’ayez choisi. Et il n’écoutera pas du tout votre voix si vous ne le souhaitez pas. Le seul bouton du Halo agit comme un interrupteur marche / arrêt pour la fonction Tonalité.

L’application Amazon Halo mesure la graisse corporelle à l’aide de photos soumises par les utilisateurs. Source de l’image: Amazon

Tout aussi controversée est une fonctionnalité qui repose sur l’appareil photo de votre téléphone pour prendre une photo de tout votre corps afin de déterminer votre forme et mesurer votre poids corporel. Comme l’explique CNET, les serveurs d’Amazon sont impliqués dans ce processus. Vous envoyez l’image chiffrée à Amazon, qui l’analyse ensuite et renvoie les résultats. La photo reste sur votre téléphone et elle a disparu des serveurs d’Amazon une fois les données 3D traitées. Vous devrez faire confiance à Amazon pour ne pas abuser de la fonctionnalité et que la confidentialité fonctionne comme prévu. Amazon dit qu’Amazon, «toutes les images numérisées sont entièrement supprimées dans les 12 heures. Les images numérisées ne sont vues par personne sur Amazon et ne sont pas utilisées pour les optimisations de machine learning. «

Le suivi du sommeil recueille de nombreuses informations sur votre sommeil à partir de vos habitudes et surveille votre température tout au long de la nuit pour identifier les conditions de sommeil les plus susceptibles d’améliorer la qualité de votre sommeil.

Le but principal de tout tracker de fitness est de suivre son activité, et Halo le fera également. Le groupe suivra automatiquement les marches et les courses, mais vous devrez suivre manuellement les autres types d’activité. L’application Halo vous donne des points en fonction du type d’activité physique qu’elle détecte ou de votre entrée. Plus vous faites d’efforts, plus vous gagnez de points, bien sûr.

Bande intelligente Amazon Halo vue à côté d’un iPhone exécutant l’application Halo. Source de l’image: Amazon

Toutes ces fonctionnalités s’appuient sur les outils d’IA d’Amazon, et c’est ce que vous payez via votre abonnement. Mais le groupe fonctionnera sans plan, même si l’expérience sera plus limitée aux données de suivi de base.

Amazon déclare sur son site Web qu’il s’est associé à diverses entreprises pour améliorer votre santé et vous aider à acquérir des habitudes plus saines. Mais CNET souligne que Halo ne fonctionnera pas initialement avec les deux partenaires les plus importants. C’est le HealthKit d’Apple et l’application Google Fit, qui suivent les données de santé de toutes sortes d’autres appareils, y compris les smartphones.

En ce qui concerne les spécifications réelles, le bracelet Halo pèse jusqu’à 24 g, en fonction de la taille du bracelet, qui est remplaçable par l’utilisateur et personnalisable. Il est étanche jusqu’à 50 M et se connecte à votre smartphone via Bluetooth 5.0. La batterie dure jusqu’à 7 jours si vous désactivez l’application Tone et jusqu’à 2 jours si vous activez la fonction. Plus d’informations sur Halo sont disponibles sur ce lien.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.