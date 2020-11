Éditorial: Anime / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Crunchyroll au fil des ans, il a développé une relation de plus en plus étroite avec l’industrie de l’anime au Japon. Cet art qui vient du pays asiatique qui nous fascine tant a sa meilleure vitrine dans ce géant international du diffusion. À tel point qu’à ce jour, il compte 70 millions d’utilisateurs gratuits et 3 millions d’abonnés payants.

C’est pourquoi, dans sa recherche de se rapprocher de ses fans et des goûts des téléspectateurs occidentaux, Crunchyroll a commencé il y a quelques années à coproduire des animes, en participant à des projets qui, selon eux, pourraient plaire à leurs utilisateurs.

«Les utilisateurs sont très heureux et sentent que nous les écoutons. Cela a été démontré dans notre croissance constante au fil des ans. Désormais, grâce à notre doublage et à notre contenu original, nous avons attiré un public de tous âges et de tous goûts », déclare Max Castro, responsable régional de Crunchyroll LATAM, à cet égard.

Est-ce que, chez Crunchyroll, explique-t-il, “nous gérons constamment de nouveaux contenus pour nos utilisateurs puisque notre priorité numéro un est d’avoir une grande variété dans tous les genres et d’avoir des options pour tous les goûts en toutes saisons.”

Ainsi, de grands noms sont sortis, mais l’important est le pas qu’ils ont franchi plus tard et a été annoncé début 2020: le Originaux Crunchyroll, détaillé ci-dessous.

En janvier, cette initiative a pris son envol avec la création de Dans / Spectre, une série de 12 épisodes qui a adapté un roman écrit par Kyo Shirodaira et qui nous a transportés dans un monde fantastique avec Kuro Sakuragawa, une adolescente qui dans son enfance a été choisie par les yokai (esprits japonais) comme médiateur humain et impartial dans leurs conflits. Il a été animé par le studio Brain’s Base et a été très bien accueilli par les fans.

Tower of God, une adaptation animée que les fans de la manwhas coréens populaires Ils criaient depuis des années, c’était aussi un Crunchyroll original. Avec ses 13 épisodes et animés par Films d’animation télécom, a réussi à convaincre à la fois les fans de l’œuvre originale et ceux qui l’ont découverte avec l’anime, remportant toute une légion de fans qui l’ont suivie semaine après semaine.

En juillet dernier est venu Le Dieu du lycée, une série d’actions impressionnante qui a même apprécié la capture de mouvement pour donner de la spectaculaire à ses combats. L’histoire de Jin Mori alors qu’il tentait de devenir le champion d’un tournoi dans lequel fondamentalement tout était permis était de 13 semaines d’action non-stop et beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.

Cependant, ce n’était pas le seul Crunchyroll Original en juillet, car les fans ont également été surpris par Gibiate, un anime réalisé dans le style le plus classique des années 90, où violence, ninjas, samouraï, voyage dans le temps et chance d’apocalypse virale qui a transformé les humains en monstres, ils ont trouvé une certaine harmonie étrange.

TONIKAWA: Over The Moon You a été créée en octobre, l’histoire d’un jeune homme malheureux nommé Nasa Yuzaki qui tombe amoureux du mystérieux Tsukasa. Lorsque la Nasa déclare son amour pour Tsukasa, elle accepte ses sentiments à la condition qu’il l’épouse. Et ainsi, dans un tourbillon d’événements, nous avons ces deux étudiants convertis au mariage et vivant ensemble, apprenant à se connaître petit à petit et mêlant à la fois amour, romance et innocence.

Noblesse Il débute également comme un autre Crunchyroll Original, nous présentant l’histoire de Raizel, un être puissant qui après une léthargie de 820 ans se réveille dans un monde qui ressemble peu à celui qu’il connaissait Avec l’aide d’un vieux serviteur qui est maintenant directeur d’une école lycée, Raizel devra s’intégrer en tant qu’étudiant pour s’habituer au monde moderne. Malheureusement, il ne faut pas longtemps à une organisation obscure pour troubler sa paix et le faire Raizel doit utiliser ses grands pouvoirs comme Noblesse.

L’Amérique latine se dira cependant aussi présente dans une série tout à fait originale centrée sur toute la richesse de la culture mésoaméricaine avec Équinoxe d’onyx, l’un des grands paris de la plateforme qui sortira le 21 novembre, et aura même un doublage en espagnol!

«Je pense que cela aidera certainement à éclairer les cultures mésoaméricaines d’une manière différente. La plupart de ce à quoi nous avons été exposés était le portrait injuste d’une époque complexe, riche et très belle où, ce qui est aujourd’hui le Mexique, prospéra avant l’invasion espagnole. J’espère qu’avec les histoires qui gagnent en visibilité, nous changerons le récit de ce que les médias ont vendu aux masses comme un monde sanglant et sauvage qui a besoin de colonisation. J’espère qu’après l’Onyx Equinox, le public percevra le Mexique de la même manière que les fans d’anime voient le Japon: comme un endroit pour explorer, lire et visiter les endroits réels où les héros des villes ont vécu ou sont passés. histoires », étaient les mots de Sofia Alexandre, créateur, producteur exécutif et showrunner d’Onyx Equinox exclusivement.

Enfin, la plate-forme publiera également d’autres grands titres tels que Crunchyroll Originals, ayant déjà annoncé d’autres projets futurs tels que EX-ARM, FreakAngels, So I’m Spider, et alors? o Meiji Gekken: Sword & Gun.

Nous attendons avec impatience l’anime d’araignée ici, qu’en est-il de vous?

Éditorial: Anime / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord