L’image d’une personne célèbre est en soi une marque qui, lorsqu’elle est bien utilisée, peut être une entreprise rentable.

Par exemple, Ángela Aguilar a sa propre boutique en ligne pour vendre des produits exclusifs.

Les fans sont un bon créneau pour les célébrités pour placer leurs produits.

De nombreuses célébrités décident de prendre une partie de leurs revenus pour gagner encore plus grâce à des investissements, tandis que d’autres commencent à créer leurs propres entreprises, comme la boutique en ligne qu’Angela Aguilar possède au Mexique et aux États-Unis.

De plus en plus de célébrités décident de profiter de leur popularité pour tirer le meilleur parti de leur image et de l’argent qu’elles gagnent en devenant entrepreneurs, en investissant dans différentes entreprises et même en créant leur propre boutique en ligne basée sur leur marque.

Quelques exemples sont la famille Kardashian, Rihanna, Jennifer Lopez, Lady Gaga et même les Rolling Stones qui ont lancé leur propre marque au milieu de la pandémie Covid 19.

Savage x Fenty est la lingerie signature de Rihanna pour tous les corps. Après le succès de sa ligne de maquillage, la chanteuse barbadienne a décidé de partager son érotisme avec les femmes, quelle que soit leur taille.

La chanteuse a su innover dans le vêtement intime avec une collection adaptée à tous types de corps et de formes. Quelque chose qui, dès le début, a réussi à conquérir des milliers de personnes sans même la connaître.

Peu importe que vous soyez en taille XS ou 3XL, personne n’est exclu de la collection de lingerie de Rihanna, que vous pouvez acheter directement dans sa boutique en ligne.

Son espace est physique et il est situé dans le centre de Londres, à la RS n ° 9 Carnaby. Vous y découvrirez les dernières sorties du groupe britannique, ainsi que des collections exclusives et toutes sortes d’articles inspirés d’eux.

Il vend des vêtements, de la marchandise et de la musique, il aura également un mur dans lequel sera projeté un film du groupe, une installation sonore pour représenter une partie de la chanson «Paint It Black» des années 1960, ainsi qu’une version extra-taille Grand logo sur les lèvres et la langue du bracelet.

La fille de Pepe Aguilar fait partie d’une dynastie d’interprètes mexicains régionaux. Ses grands-parents Antonio Aguilar et Flor Silvestre ont hérité de leur talent.

Son premier album solo «Primero soy Mexicana» sorti en 2018 l’a catapultée à la gloire, ce qui en a fait l’une des plus jeunes artistes à être nominée aux Grammy Awards et aux Latin Grammy Awards.

Ses fans, ses petits anges, comme elle les appelle affectueusement, sont pour la plupart des adolescents qui aiment l’image fraîche et très mexicaine de la chanteuse, avec cette touche de modernité dans chaque robe haute couture qu’elle porte dans ses présentations, inspirée du textile et Artisanat mexicain.

Confiante en sa marque et son image, Angela Aguilar a lancé une poupée avec ses traits personnels sur le marché et a choisi la robe qu’elle portait sur le tapis rouge des Latin Grammy Awards.

En plus de la poupée, dans le magasin d’Ángela Aguilar, vous pouvez trouver ses disques et ses vêtements à l’image de la chanteuse.