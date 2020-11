Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Aujourd’hui commence la dernière semaine de l’édition 2020 d’Expogame Chili. L’événement parrainé par Samsung a commencé le 28 septembre et se terminera ce dimanche 22 avec les Expogame Awards. Cependant, la grille de ses 7 derniers jours promet d’être à la hauteur de tout ce que l’événement a offert en près de deux mois.

Cette semaine, il y aura 2 Fan Art Live sponsorisés par Wacom Oui Saint Thomas. L’un est aujourd’hui lundi, avec Juan Pablo Caruso, représentant de Wacom au Chili. L’autre est jeudi avec Felo Lira, un illustrateur de renom qui vient raconter quel a été son dernier travail dans le monde des crayons numériques.

Demain sera le dernier jour du concours de cosplay entre les mains de Crunchyroll. De plus, il y aura un spécial tardif avec toutes les nouvelles que la plate-forme de divertissement apporte aux fans d’anime au Chili.

Mercredi et jeudi, il y aura également une série de Lates d’Expogame. Mercredi, il sera entre les mains de Monster Energy, tandis que jeudi, Samsung sera la marque qui sera présentée, présentant les dernières technologies de jeu pour 2021.

LES TOURNOIS SUIVENT

La deuxième saison de compétitions e-sport dans les différents champs de bataille d’Expogame continue de voler les regards. Aujourd’hui c’est au tour de Call of Duty Warzone, tandis que demain ce sera au tour de Rocket League. Les tireurs à la première personne sont à nouveau protagonistes le mercredi avec Valorant et la FIFA sera prise le vendredi dans son format 1v1 et 11v11 dimanche. Les eSports verront leur finale cette semaine et les transmissions auront lieu à 19 h 00, leurs jours respectifs, sur la chaîne Twitch Hype Producciones.

FERMETURE DE LUXE

Cependant, ce ne sont pas toutes les activités qu’Expogame a prévues pour sa dernière semaine de contenu. Dimanche, il y aura les Expogame Awards inédits, une diffusion à long terme où les utilisateurs peuvent voter pour leurs jeux préférés et les aider à être les meilleurs de leur catégorie, ainsi que voter pour leur espace préféré dans l’événement. De plus, Samsung tirera au sort un moniteur de joueur parmi tous ceux qui participent et suivra les instructions du concours, qui sera annoncé sur l’Instagram de l’événement.

