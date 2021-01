Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’histoire abordée à partir des jeux vidéo peut dépasser les guerres mondiales, les mythologies grecque, égyptienne et nordique, les colonies médiévales et féodales en Asie. Pendant longtemps, on a pensé que des éléments de la culture préhispanique pouvaient être très intéressants pour faire un jeu vidéo et cela se réalisera grâce à l’initiative du mexicain Guillermo Alarcón, fondateur du studio japonais Meta Studios Creative Agency.

Mictlan: un jeu inspiré du Mexique préhispanique

Ces derniers jours, le processus de développement de Mictlan: An Ancient Mythical Tale a transcendé, un monde ouvert, un jeu d’action et d’aventure à la troisième personne qui se déroulera au XVIe siècle pendant la période de la Conquête et qui mettra en valeur la représentation de villes comme Tulum. , Calakmul, Chichén Itzá, Teotihuacán et Tenochtitlán, ainsi que la relation avec Mictlán, la conception de la pègre des Mexicas. En outre, ce jeu présentera des représentations de divinités préhispaniques telles que Quetzalcóatl, Tezcatlipoca et Huitzilopochtli.

À travers ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, l’équipe de développement dirigée par Guillermo Alarcón a montré différents éléments de son art et de son design, montrant son souci du détail en termes d’environnements et une représentation intéressante des éléments des cultures préhispaniques vus de la perspective d’un jeu vidéo.

Avez-vous vérifié notre dernier personnage de jeu? Le seul et unique #tezcatlipoca pour #mictlanthegame prend en charge les projets de jeux indépendants et nous aide à nous préinscrire au lien @kickstarter dans la description! pic.twitter.com/eDMhY1crBR – Mictlan: The Game (@Mictlanthegame) 8 décembre 2020

De même, l’équipe de 40 développeurs qui sont responsables de Mictlan: An Ancient Mythical Tale, ajoute des talents importants, comme Yashaswi Karthik, artiste conceptuel d’Ubisoft qui remplit également son rôle de directeur artistique de ce jeu inspiré des cultures préhispaniques du c’est aujourd’hui le Mexique.

Nous vous présentons notre nouveau directeur artistique et directeur artistique conceptuel: Yashaswi Karthik Il travaille actuellement en tant qu’artiste conceptuel chez Ubisoft et dirige maintenant notre équipe d’art conceptuel en tant que directeur artistique. Il dirigera tous les talents mexicains derrière le concept art. pic.twitter.com/2UUwkpuv69 – Mictlan: Le jeu (@Mictlanthegame) 25 novembre 2020

D’autre part, Mictlan: An Ancient Mythical Tale cherche à ajouter du talent dans la section artistique et pour cela, ils ont contacté Roco Pachukote, chanteur du groupe de rock mexicain La Maldita Vecindad et qui est également connu comme un promoteur de la culture mexicaine.

Amis, nous sommes en pourparlers avec @rocopachukote de @MalditaVecindad pour faire partie de mictlan en tant que personnage #tlamatini et éventuellement pour la bande originale de Mictlan !! Comment le vois-tu? pic.twitter.com/qrxZxilebN – Mictlan: The Game (@Mictlanthegame) 18 décembre 2020

Mictlan: An Ancient Mythical Tale a déjà un site officiel sur Steam et selon les informations affichées, il lancera bientôt une campagne sur Kickstarter.

Que pensez-vous de la proposition Mictlan: An Ancient Mythical Tale?

Dites-nous dans les commentaires et restez avec nous à LEVEL UP.

