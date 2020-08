L’un des enjeux qu’ils doivent apprendre pour aborder correctement les affaires dans le monde numérique est l’immédiateté et l’efficacité de l’attention des rapports, des clients et du suivi des prospects.

Les consommateurs attendent un peu de temps pour être vus, exigent de l’immédiateté et ont tendance à être patients. Les opportunités dans le monde numérique en raison du manque de processus clairs sont perdues en quelques minutes.

Pour cette raison, je recommande aux PME de commencer par clarifier les canaux qu’elles peuvent desservir dès que possible, en fonction de leur personnel ou de leur temps. Seuls ces canaux ont à offrir dans leur stratégie numérique. Il est inutile de proposer plusieurs canaux s’ils n’ont pas le temps de les servir correctement.

Ce sont les canaux que je recommande d’intégrer dans votre stratégie digitale car ce sont les plus populaires et les plus efficaces, je le répète, à condition de pouvoir les gérer en temps opportun:

01. Messager

Si vous avez une page de fans, vous devez avoir le canal Messenger bien géré. Je recommande essentiellement trois choses sur cette chaîne:

Créez des étiquettes de contrôle et de suivi pour vos contacts, utilisez Messenger comme CRM qui vous permet de gérer vos clients et prospects. Prenez des notes et surveillez les profils.

Tirez parti des réponses enregistrées, en créant des modèles des messages auxquels vous répondez le plus pour optimiser votre temps.

Profitez des réponses automatiques que cette chaîne vous propose.

02. Messages directs (DM ou InMail)

Dans Instagram Direct, comme ils appellent des messages directs dans ce réseau social, je recommande également de les gérer correctement:

Créez des étiquettes de contrôle et de suivi pour vos contacts, utilisez Messenger comme CRM qui vous permet de gérer vos clients et prospects.

Prenez des notes et surveillez les profils.

Dans le réseau professionnel de LinkedIn, les messages directs sont connus sous le nom d’InMail, dans ce réseau social, nous ne pouvons pas encore faire grand-chose en termes d’automatisation, surtout si vous n’avez pas de compte premium, dans lequel vous pourriez placer des étiquettes sur vos contacts. et organisez votre répertoire de contacts par groupes ou catégories.

03. Entreprise WhatsApp

C’est l’un des meilleurs canaux aujourd’hui pour signaler et conclure des ventes. La principale erreur de ce canal est que les PME utilisent la version personnelle et non la version professionnelle, ce qui ne fait pas un meilleur usage des opportunités de gestion des contacts de la version professionnelle.

WhatsApp Business est une application téléchargeable gratuitement conçue pour les petites entreprises et les entreprises.

Vous pouvez créer un catalogue pour présenter vos produits et services, ainsi que communiquer facilement avec vos clients à l’aide d’outils qui vous permettent d’automatiser, de commander et de répondre rapidement aux messages.

WhatsApp peut également aider les petites et moyennes entreprises à fournir un support technique à leurs clients et à leur envoyer des notifications importantes.

Profil de la société

Créez un profil d’entreprise avec des informations utiles pour vos clients telles que votre adresse, la description de l’entreprise, l’adresse e-mail et le site Web.

Répond rapidement

Les réponses rapides vous permettent d’enregistrer les messages et de réutiliser ceux que vous envoyez fréquemment. De cette façon, vous pouvez répondre aux questions courantes en un rien de temps.

Mots clés

Organisez vos contacts ou vos discussions avec des libellés afin de pouvoir les retrouver facilement.

Messages automatisés

Envoyez un message d’absence lorsque vous ne pouvez pas répondre afin que vos clients sachent quand s’attendre à une réponse. Vous pouvez également créer un message de bienvenue pour présenter l’entreprise à vos clients.

Vous n’avez besoin que d’un numéro de mobile unique pour cette application, vous ne pouvez pas avoir de WhatsApp personnel et professionnel avec le même numéro. Ou vous pouvez également l’associer à une ligne téléphonique fixe.

04. Chatbots

L’intelligence artificielle est devenue une nouvelle gamme d’options à mettre en œuvre dans les stratégies de marketing numérique. De ce premier concept sont nés les chatbots populaires, une ressource de plus en plus courante dans toute interaction Web et en ligne.

Je partage les meilleures options pour les petites entreprises.

Chat en direct

Entreprises ou sites Web à fort volume de trafic, capables de segmenter et de gérer une quantité d’informations.

Zendesk

C’est l’un des meilleurs outils de chat en direct pour un large éventail d’entreprises, qu’elles soient petites ou grandes. Il peut être un bon choix pour les portails de services en ligne 24/7 qui nécessitent une large base de connaissances et des recherches de FAQ.

Jivochat

Il est conçu pour les entreprises qui ont besoin d’une solution de chat en ligne simple et peu coûteuse pour améliorer l’expérience des clients qui interagissent en temps réel.

Tidio

N’importe quel site Web, des pages gérées par un seul agent surveillant gratuitement les discussions en déplacement aux grandes entreprises qui ont besoin d’une automatisation personnalisée.

ManyChat

Pour Messenger et SMS

Comme toujours, j’espère que ces informations vous seront utiles pour créer une stratégie plus puissante et tirer le meilleur parti de toutes vos opportunités d’affaires. Ouais!