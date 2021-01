La dernière révision de la cape personnalisée de Xiaomi a introduit un mode réduit qui améliore la visibilité de tous les éléments à l’écran. Le mode mentionné ci-dessus, appelé lite, adapte l’interface à un style plus minimaliste, avec de grandes icônes et également avec un texte plus grand. Il est parfait pour ceux qui recherchent une utilisation facile.

MIUI 12 comprend des ajustements et des personnalisations sans fin, tous pour permettre un si grand nombre de possibilités que deux Xiaomi peuvent ne pas se ressembler même avec la même version du système. Et l’une des nouveautés récemment introduites par la marque est le mode Lite, une interface “ légère ” parfaite pour réduire les complications du téléphone. Voulez-vous savoir comment l’activer? Eh bien, c’est aussi simple que l’interface elle-même.

Interface compacte, grandes icônes et texte plus grand

Mode simplifié activé sur un mobile Xiaomi

Il Mode MIUI 12 lite il fait suite à des interfaces similaires dans d’autres systèmes, comme le mode Simple des mobiles Samsung ou le mode Simple des téléphones Huawei. Il s’adresse aux personnes âgées qui souhaitent accéder plus confortablement aux différentes options du téléphone, cela simplifie également l’expérience. Et offre un amélioration notable de l’accessibilité.

Pour activer le mode allégé de MIUI 12, vous devez effectuer les étapes suivantes:

Allez dans les paramètres de votre mobile Xiaomi et entrez ‘Fonctions spéciales». Allez en «mode léger». Cliquez sur «Activer le mode lite» et l’interface simple de MIUI 12. Pour revenir au mode complet, suivez les mêmes étapes jusqu’à ce que vous cliquiez sur le bouton «Désactiver le mode léger». En outre, la possibilité de désactiver l’interface simple également en haut du menu des paramètres.

Le mode allégé précité réduit la grille des applications sur les postes de travail, élimine les gestes de navigation, augmente la taille du texte et des icônes et désactivez le tiroir d’applications. L’interface change de style pour être plus visible; sans pour autant réduire excessivement les possibilités offertes par MIUI 12.

