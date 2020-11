le Vendredi noir terminé, mais vous n’avez pas manqué votre chance d’acheter quelques gadgets à prix réduit. Aujourd’hui le Cyber ​​lundi et il y a beaucoup d’offres à apprécier.

A cette occasion, nous vous apportons 3 moniteurs que vous pouvez acheter dès maintenant avec une réduction. Ils sont livrés avec des taux de rafraîchissement élevés et des temps de réaction très courts afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti tout en jouant.

AOC Q27G2U / BK 27 ″: on parle de un moniteur 27 pouces 144 Hz conçu pour la plupart des joueurs. Il a un temps de réponse de 1 ms, vous aurez à peine une latence lorsque vous apprécierez vos jeux. De plus, il est doté d’un design agressif et frappant. AOC Q27G2U / BK pour 329 euros ViewSonic VA2719-2K-SMHD 27 ″: le moniteur ViewSonic a Résolution WQHD et une taille non négligeable de 27 pouces. Ses cadres sont assez précipités, vous pouvez profiter d’un design moderne dans lequel pratiquement toute la façade est un écran. En outre, ça coûte moins de 200 euros. ViewSonic VA2719-2K-SMHD pour 199,90 euros Lenovo Q24h-10 23,8 ″: on retrouve un écran Quad HD de 23,8 pouces, le plus compact de cette sélection. Pour moins de 250 euros, vous pouvez obtenir l’un des moniteurs les plus originaux, il a un curieux bras latéral réglable qui relie l’écran à la base. Lenovo Q24h-10 pour 249,99 euros

Savoir plus: Jetez vraiment la maison par la fenêtre le Cyber ​​Monday avec ces 5 terminaux

Meilleurs téléphones de qualité-prix

Jeux Android gratuits

Entrez Explica.co pour lire l’article complet

Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, Facebook

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube!

Publié récemment sur Explica.coWearables: alliés de la sécurité et de la santé OnePlus Nord N10 5G, analyse: OnePlus marche vers le nord avec la 5G et le Snapdragon 690 Ce sont les marques qui prendront le train en marche des téléphones pliables en 2021 OnePlus Buds Z, analyse: plus pour moins OPPO Reno 4 Pro 5G, analyse: un mobile qui donnera beaucoup à parler Vous souhaitez acheter un mobile pas cher? Nous vous apportons les conseils clés pour un achat parfait POCO X3 NFC, analyse: on ne peut pas dire non pour 200 euros LG Velvet, analyse: design premium, performances remarquables et un prix pour tous les budgets

L’entrée Renouveler votre configuration avec ces moniteurs en vente a d’abord été publiée sur Explica.co.