Spotify est encore aujourd’hui la seule technologie européenne à avoir réussi à se faufiler dans la cour des grands. Cette année, il a réussi à franchir la barrière des 300 millions d’utilisateurs actifs (321 au total) dont 144 sont payés.

La course de Spotify à ces chiffres a jusqu’à présent été basée sur un vol continu vers l’avant à la recherche de plus en plus d’utilisateurs, même au prix de perdre de l’argent en cours de route. En fait, ce n’est qu’en 2018, après 13 ans, que Spotify a réussi à clôturer son premier exercice avec des bénéfices.

Bien entendu, la rentabilité atteinte fin 2018 ne semble pas avoir duré longtemps pour Spotify. Au troisième trimestre de cette année – derniers résultats -, elle a déclaré des pertes de 101 millions contre le bénéfice de 241 millions qu’elle avait eu pendant la même période de l’année précédente. Et tout cela malgré, comme on dit, gagner des utilisateurs, mais investir de grosses sommes d’argent dans de nouvelles branches d’activité.

Tout ce voyage la société suédoise lou a maintenu sans à peine augmenter les prix – du moins substantiellement – dans la plupart des marchés sur lesquels il est présent. Un modèle qui nécessitait – au moins jusqu’à présent – cette croissance continue des utilisateurs jusqu’à atteindre la rentabilité, similaire à la politique de réinvestissement total des revenus et des jeux avec cash-flow que fait Netflix.

Ouvrir de nouvelles voies commerciales: du podcast au sponsoring

Maintenant, avec ses comptes en cours, et tout en maintenant ses différends avec Apple pour ses affrontements sur l’AppStore, Spotify a ouvert une nouvelle voie vers d’autres avantages potentiels.

Le premier, le parier sur le podcast, un marché sur lequel il a investi plus de 1 000 millions de dollars entre la signature de podcasteurs concernés comme Joe Rogan et l’achat de stars qui leur sont dédiées comme Anchor.

Le deuxième, et plus récent pour obtenir une sorte de porte tournante dans le modèle d’abonnement, augmenter la possibilité de facturer ses créateurs de contenu -pour l’instant les musiciens, mais il est prévu que bientôt aussi les podcasteurs- pour promouvoir leur contenu.

Comme Spotify l’a annoncé plus tôt ce mois-ci, le système est basé sur un nouveau test pour tous les artistes et labels de la plateforme où ils peuvent décider de promouvoir n’importe quelle chanson spécifique qu’ils souhaitent gagner des auditeurs. ‘vitaminndo’ son apparition dans les recommandations qui normalement votre algorithme fonctionne déjà. Bien sûr, cela peut s’appliquer à n’importe quelle chanson, y compris les pistes qui pourraient être de nouvelles sorties ou que les artistes souhaitent donner un coup de pouce promotionnel supplémentaire.

“Nous voulons être en mesure de fournir des outils qui aident nos artistes à profiter de ces moments, afin qu’ils puissent mieux contrôler leur succès sur Spotify”a déclaré Charleton Lamb, responsable du marketing produit chez Spotify.

Pour avoir une idéeTout se passe comme si Amazon donnait la possibilité aux auteurs de romans dans les ebooks de payer pour que leurs titres soient promus dans Kindle Unlimited. Payer pour la visibilité, la racine ultime qui a fait bouger l’économie des plateformes gratuites, comme Facebook, jusqu’à présent, mais qui n’avait pas été vue dans les options qui posent déjà un abonnement.

Mais la nouveauté de ce système est qu’il n’est pas produit avec des paiements directs des artistes. En échange de ce coup de pouce promotionnel supplémentaire, Spotify dit qu’il paiera aux artistes un “taux de redevance d’enregistrement promotionnel” plus bas chaque fois que des chansons sont jouées pendant ces périodes de promotion.

En d’autres termes, un artiste intéressé par cette option verra comment son revenu d’écoute est réduit en fonction de sa promotion. Spotify n’a pas précisé si, dans le cas où il s’agit d’un nouvel artiste, qui ne perçoit pas de revenus, il peut générer une dette en faveur de la plateforme. Sur ces inconnues, la plate-forme suédoise a seulement dit que cette fonction était encore en phase de test et que la société «calibrerait son fonctionnement pour s’assurer que le plus large groupe d’artistes et de labels puisse réussir à l’utiliser».

Vraisemblablement, cela signifie que les artistes espéreraient qu’en promouvant la chanson et en prenant une perte sur ces œuvres, leurs revenus seraient compensés si la chanson devenait populaire et que les gens commençaient à essayer de l’écouter directement, mais rien n’est fermement écrit.

L’autre modèle vers lequel vous semblez vous pencher est de créer un nouvel abonnement dédié uniquement au podcast premium, quelque chose de similaire à ce que font déjà Audible, Podimo ou Ivoox en Espagne.

Le service a été mis au jour dans une enquête envoyée via l’application Spotify, qui a été rapportée pour la première fois par Variety.

On dirait que le plan de podcast premium serait sans publicité et un mélange de contenu supplémentaire exclusif à des prix compris entre 3 et 8 $. pic.twitter.com/ArK8xYg0CM – Andrew Wallenstein (@awallenstein) 6 novembre 2020

L’enquête décrit au moins quatre plans de podcast premium possibles, allant de 3 $ à 8 $ par mois. Le plan le moins cher comprendrait “accès à des interviews et épisodes exclusifs” mais inclurait toujours des publicités. Le plan le plus coûteux inclurait l’accès à un «contenu original de haute qualité», un accès anticipé à certains épisodes et aucune publicité intégrée à la plate-forme. Aucun de ces plans n’inclurait l’accès à l’abonnement musical premium de Spotify, qui serait non lié.

Les annonces ne vous rapportent que 9% de vos revenus

Ce qui est clair, c’est que ces tentatives de Spotify ont le but ultime abandonnant de plus en plus le chemin de la monétisation publicitaire, qui ne représentaient que 9% de leurs revenus en 2019.

C’est peut-être pourquoi, ces dernières semaines, il y a eu plusieurs fuites suggérant que Spotify pourrait bientôt augmenter les prix, tout en continuant à calibrer de nouvelles sources de revenus.

