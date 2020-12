Le créateur, aussi humoristique que d’habitude pour lui, n’hésite pas à faire un “copier-coller” lorsqu’on l’interroge sur le jeu.

Hideki kamiya Il est l’un des développeurs les plus singuliers de l’industrie du jeu vidéo. C’est lui réalisateur du premier Devil May Cry ou du premier opus de Bayonetta. Justement, le troisième opus de la saga de la sorcière d’Umbra met la tête aux fans de la saga et aux utilisateurs de Nintendo Switch, puisque depuis que Bayonetta 3 a été officialisé en décembre 2017, on n’a pas vu plus que le logo du jeu.

A l’occasion du bilan annuel, la publication japonaise Famitsu rassemble plusieurs développeurs japonais pour parler de leur plans et ambitions pour 2021. Le bon Kamiya, avec sa personnalité caractéristique, ne s’est pas coupé les cheveux et a copié la même réponse qu’il a donnée l’année dernière en parlant de Bayonetta 3. Il avoue lui-même dans sa déclaration, que nous avons vu via Gematsu.

Au passage, Kamiya a rappelé que le Projet GG, son nouveau projet, se déroule bien«Tout d’abord, nous savons que Bayonetta 3 est préoccupé par de nombreuses personnes étant donné qu’il n’y a absolument aucune nouvelle information depuis son annonce, mais les vérifications des nouveaux systèmes se sont très bien déroulées et le développement se déroule également très bien. quoi, veuillez patienter (ceci est une copie de mon commentaire pour 2020)“sont littéralement les déclarations que Kamiya a laissées dans Famitsu. Vous pouvez voir sur ce lien que nous les avons reprises en janvier dernier.

Ce que Kamiya ajoute, c’est que Project GG, le nouveau projet qu’il dirige et qui a été annoncé en février dernier, fait ses premiers pas. Arrivera-t-il avant Bayonetta 3?

