Les mauvaises expériences d’achat dans les magasins de commerce électronique ont été une constante pendant cette contingence.

Le confinement a été une période qui a déclenché des ventes dans le commerce électronique, mais a également violé les processus de ces plateformes.

La logistique est devenue aujourd’hui le plus grand défi pour les marques de commerce électronique.

Innover est devenu un pari nécessaire pour les marques, notamment en raison du commerce électronique que beaucoup d’entre elles réalisent, qui s’est établi à une étape clé pour pouvoir exercer aujourd’hui la consommation.

Face à ce scénario, un élément que nous ne pouvons pas perdre de vue est celui qui nous avertit à quel point les marques ont fait l’objet d’expériences d’achat controversées.

Face à ces mauvaises expériences, les processus de commerce électronique sont devenus des activités difficiles, d’autant plus qu’il s’agit d’un processus qui rassemble différents acteurs, par étapes comme la livraison à domicile des commandes par exemple.

Face à ces scénarios, un aspect qu’il ne faut pas perdre de vue est le rôle joué par les réseaux sociaux, pour signaler un mauvais service ou pour mettre en œuvre une stratégie de service client réussie.

Quel que soit l’objet mis en œuvre, il faut garder à l’esprit l’importance sur le marché de pouvoir comprendre la valeur de chacun des moyens qui aident à la vente.

Dans le cas de la gestion des médias sociaux, le marketing des médias sociaux est devenu un domaine définitif pour le fonctionnement des marques.

La réponse inattendue de Boing

L’antécédent évoqué dans les paragraphes précédents sert à comprendre la réponse inattendue de Boing sur les réseaux sociaux, après que la marque a répondu à la tendance dans laquelle elle était la vedette lorsqu’un consommateur a signalé qu’après avoir acheté un iPhone chez Sears, il n’avait obtenu qu’un Guava Boing.

La plainte est survenue à un moment où les achats via le commerce électronique ont augmenté, en raison du confinement que la pandémie COVID-19 a forcé.

Salvador Gomez Il a rapporté qu’après avoir acheté un iPhone SE en ligne chez Sears Mexico, le colis qu’il a reçu ne comprenait qu’un Boing de Guayaba.

Le fait est devenu une tendance nationale et la marque a fini par perdre l’iPhone, après avoir proposé au consommateur de lui l’envoyer ou de lui donner la possibilité d’aller au magasin pour son smartphone.

Mise à jour: Aujourd’hui, j’ai été contacté par Sears, pour me dire qu’ils travaillaient déjà à résoudre mon problème. Ils m’ont dit qu’ils pouvaient me l’envoyer ou que je pouvais le récupérer à la succursale. J’y suis allé et ils l’avaient déjà prêt pour la livraison. Merci à tous de m’aider à résoudre cette situation. – Salvador Gómez (@chapatoi) 8 septembre 2020

Après ces événements impliquant la célèbre marque de jus et de boissons, elle en a profité pour publier une série de mèmes via un prétendu compte Twitter officiel, avec lequel elle a rejoint la conversation sociale.

Face à cette situation, un élément qu’il ne faut pas perdre de vue est celui qui nous prévient de l’opportunité qu’ont les marques d’innover et pas seulement, de pouvoir établir des références de plus en plus valables dans le digital.