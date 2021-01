Orange continue d’améliorer les tarifs de ses marques low cost, et après la récente mise à jour d’Amena et Simyo, il est désormais Mobile Republic qui recevra des améliorations automatiques avec des augmentations de gigaoctets Sans frais supplémentaires, disponible à partir d’aujourd’hui, le 27 janvier pour les clients actuels, et à partir du 1er février pour les nouveaux.

Sur les cinq tarifs de conversation et de navigation commercialisables jusqu’à présent, República Móvil simplifiera son offre à quatre modalités, dont deux tarifs bénéficieront d’améliorations et s’appliqueront à la fois aux tarifs de mobile uniquement (sur carte et contrat), ainsi que combiné avec de la fibre.

Jusqu’à 6 Go supplémentaires pour le même prix

L’augmentation des gigaoctets affecte les tarifs avec minutes illimitées, de sorte que l’offre la plus simple passe de 6 à 10 Go pour le même prix de 10 euros, tandis que le taux de 15 euros, a maintenant 20 Go au lieu de 14 Go. Dans les deux cas, avec une carte prépayée et des conditions contractuelles identiques.

Mais les nouvelles conditions sont également liées à celles que nous avions déjà à Amena et Simyo, bien que sans avantages comme l’accumulation de concerts non consommés ou la possibilité d’acheter un téléphone mobile en plusieurs fois. L’amélioration de República Móvil semble donc quelque peu décaféinée, car l’OMV perd son élément différenciant d’être la marque la moins chère du groupe Orange.

le Tarifs des cartes prépayées et contrat República Móvil à compter de février 2021, ils sont détaillés dans le tableau suivant:

Là où República Móvil sort mieux que ses sœurs à bas prix, c’est dans celles combinées à la fibre. Les améliorations appliquées font désormais de l’offre la moins chère Fibre 100 Mbps et mobile avec 10 Go pour 29 euros, ou avec 20 Go pour 34 euros. Ainsi, il sera un peu moins cher que Simyo, bien que moins flexible; et aussi moins cher qu’Amena, en échange de ne pas inclure le téléphone fixe comme principale différence.

Mais où Republic Movil a le plus grand avantage, c’est dans les modalités de fibre les plus rapides, bien que celles-ci n’améliorent pas ses données. 500 Mbps symétrique en República Móvil, par rapport au maximum de 300 Mbps de Simyo, et qui sont également plus chers dans tous les tarifs comparables. Amena n’a pas la possibilité d’augmenter la vitesse de la fibre.

Via | Movilonia.