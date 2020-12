Ce n’est un secret pour personne que les réseaux sociaux sont devenus un outil important pour se connecter avec les consommateurs à Noël et au Nouvel An.

Cette prémisse sera particulièrement importante cette année, en raison des conditions sociales laissées par la pandémie de coronavirus.

La vérité est que pour ce 2020, les marques font face à de nouveaux sentiments et à une baisse d’optimisme découlant de l’urgence sanitaire, un phénomène qui a laissé dans son sillage un consommateur très affecté.

Pour comprendre le défi, il est juste d’essayer de profiler le consommateur, qui est dans une position complexe.

Dans ce sens, Mindshare a identifié cinq idées qui seront essentielles pour se connecter avec les consommateurs dans la nouvelle normalité:

Un consommateur concerné: Dans le monde, trois personnes sur dix se disent «très affectées» économiquement par les effets de la crise sanitaire.

Jeunes générations, en faillite: Lorsque ce sentiment d’affectation financière est lu par les tranches d’âge, les plus jeunes se disent particulièrement choqués.

Inquiétude d’ennui: Malgré le fait qu’en mars, plus de six personnes sur dix se disaient préoccupées, il s’est maintenant stabilisé à un peu plus de 50%. La figure va dans la direction opposée au sentiment d’ennui. Au cours du seul mois dernier, il est passé d’une personne sur cinq à une personne sur quatre.

En ligne à la hausse: Depuis le début de la pandémie et jusqu’en mars, le nombre de consommateurs ayant effectué des achats en ligne «plus qu’avant» a atteint 31%. Aujourd’hui, le nombre est passé à près d’un sur deux.

Avide de la nouvelle normalité: À l’époque actuelle, six personnes sur dix ont déclaré qu’elles avaient hâte de revenir à la normale.

Le scénario ci-dessus laisse le public aux marques qui, bien qu’elles n’ignorent pas l’intérêt pour ces festivités, semblent un peu moins motivées par rapport à ce qui s’est passé ces dernières années.

L’humeur est ressentie et peut être mesurée à partir des réseaux sociaux. Selon une analyse signée par Hootsuite et Brandwatch, jusqu’à présent, il y a eu 60 000 mentions de moins par jour que celles enregistrées à la même date l’année dernière.

«Cette année, nous avons vu que la conversation sur les réseaux sociaux à propos de Noël est bien inférieure à celle créée les années précédentes, enregistrant environ 60 000 mentions de moins qu’en décembre 2018 et 2019», explique Romina González Galetto, directrice régionale de Hootsuite.

En ce sens, il est expliqué que le Mexique se classe comme le deuxième pays hispanophone avec le plus de mentions liées à ces festivités, qui semblent être dans une période de crise et de découragement dans le monde.

Selon cette étude, de novembre 2018 à décembre 2020, Noël a enregistré 2 millions de mentions sur les plateformes sociales, Twitter et Instagram étant préférés par les utilisateurs.

L’Espagne est ainsi le pays hispanophone qui a enregistré le plus de mentions dans la période analysée (plus de 580 000), suivi du Mexique et de l’Argentine.

Pour les marques, ce sera un grand défi dans leur objectif d’attirer l’attention au milieu de ces vacances, qui grandit en complicité si l’on considère que l’essentiel du contenu et des informations liés à Noël n’est pas pertinent.

Ceci est indiqué par une étude récente signée par Socialbakers, qui souligne qu’en 2019, 74% des publications autour de Noël n’étaient pas pertinentes, tandis que seulement 26% d’entre elles jouaient dans la direction opposée, soit 68%. pourcentage de toutes les interactions enregistrées.

En ce sens, il vaut la peine de reconnaître 10 données extraites de cette recherche qui dictent la façon dont Noël est vécu à partir des réseaux sociaux:

En 2019, le le nombre de messages a augmenté de +57% par rapport à l’année précédente; cependant, les interactions ont diminué de -30 pour cent. Les réseaux sociaux sont saturés d’une grande offre de contenu faisant la promotion des produits de Noël, mais la pertinence de ce contenu est médiocre. Les contenus jugés pertinents (A +, A ou B) obtiennent jusqu’à 6,2 fois plus d’interactions que ceux évalués comme non pertinents (C, D).

Instagram est la plateforme qui génère le plus d’engagement pour une campagne pendant la période des fêtes, car elle offre la meilleure efficacité en générant 2x fois plus d’interactions que les autres plateformes. Avec 13% des publications, Instagram réalise 59% de l’interaction totale. Instagram obtient deux fois plus d’interactions pour mille fans que Facebook Vidéo C’est le deuxième format avec le plus d’engagement pour mille fans, après la photographie, qui obtient 73 pour cent de l’engagement pour mille fans. En 2019, La mode était la catégorie avec le plus d’engagement (23,4%) et croissance (+52%) par rapport à l’année précédente. En 2019, le conversation sur les réseaux sociaux à propos des marques et des produits pour la saison de Noël était à prédominance positive (53,8 pour cent). Il top 5 des produits quoi de plus engagement en 2019 étaient: sacs à main, chaussures, restaurants, jeux vidéo et jouets.