PlayStation Now est La programmation de septembre a été annoncée, ajoutant des jeux mémorables comme Resident Evil 7 et Final Fantasy XV au service de jeu en nuage de Sony. PS Now fournit aux abonnés des titres de toutes les générations de PlayStation depuis son lancement en 2014, permettant aux joueurs d’en profiter sur PS4 ou PC au prix de 9,99 $ par mois.

Bien qu’il ait depuis récemment gagné une concurrence féroce sous la forme du Xbox Game Pass de Microsoft, PS Now continue d’impressionner chaque mois avec ses nouveaux ajouts. Par exemple, le service a ajouté des succès tels que Hitman 2, Greedfall et Dead Cells en août, en plus de gagner Persona 5 et Control tout au long de 2020. Mieux encore, Sony a promis que PlayStation Now continuera à jouer un rôle important dans l’ère PS5 à venir et au-delà, alors même que de nouveaux services comme Google Stadia de l’année dernière tentent (et échouent jusqu’à présent) d’égaler son succès.

Plus tôt dans la journée, PlayStation a révélé une petite liste de nouveaux jeux à venir sur PS Now en septembre, comprenant Resident Evil 7, Final Fantasy XV, WWE 2k19 et le thriller de science-fiction 2019 Observation. Selon les listes de PlayStation, Resident Evil 7 ne sera disponible que jusqu’en novembre, tandis que Final Fantasy XV le restera jusqu’en mars prochain. Les dates d’expiration des deux autres titres sont encore inconnues pour le moment, à condition qu’ils ne soient pas sur le service en permanence.

Sorti en 2017, Resident Evil 7: Biohazard a réinventé la franchise d’horreur de Capcom, faisant passer le point de vue des joueurs de la troisième personne à la première personne et échangeant les zombies de la série pour une famille meurtrière dans le sud profond américain. Grâce à l’accent mis par le jeu sur la peur véritable de l’action exagérée des deux précédents épisodes numérotés de Resident Evil, Resident Evil 7 a suscité des éloges parmi les joueurs en tant que retour en forme pour la franchise de longue date, même si elle n’a toujours pas été à la hauteur. en termes de ventes.

Pendant ce temps, Final Fantasy XV de 2016 a raconté l’histoire du prince Noctis Lucis Caelum et de son groupe d’amis soudés alors qu’ils parcourent le monde d’Eos et se battent pour sauver leur royaume des ténèbres. Conçu à l’origine comme un spin-off de Final Fantasy XIII, le jeu a finalement été retravaillé pour devenir la dernière entrée de la série emblématique JRPG de Square Enix lorsque la production est passée à l’ère des consoles PlayStation 4 / Xbox One. En tant qu’élément autonome, Final Fantasy XV se distingue du reste de la franchise principale grâce à son exploration du monde ouvert et à son combat en temps réel de style Kingdom Hearts, ce dernier qui continuerait à influencer le remake de Final Fantasy VII de cette année.

Tous les deux Resident Evil 7 et Final Fantasy XV apportera des ajouts intéressants au catalogue PlayStation Now, même si certains joueurs pourraient être déçus que le premier ne soit disponible que pendant quelques mois. Encore, PlayStation maintenant les abonnés pourront essayer ces deux jeux expansifs lorsqu’ils seront ajoutés au service plus tard ce mois-ci aux côtés de WWE 2k19 et d’Observation.

