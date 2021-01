Capcom partage tous les détails de son prochain jeu, ainsi qu’un bundle qui comprend RE7.

Comme prévu, Capcom a partagé de nouveaux détails sur Resident Evil 8: Village, l’un des jeux les plus attendus de toute l’année 2021, à travers une session en direct. Nous y avons eu toutes sortes d’actualités: date de lancement, éditions spéciales, nouvelles plateformes disponibles et comme confirmé, un premier gameplay vidéo qui nous a permis de voir en action ce jeu vidéo d’horreur à la première personne tant attendu, qui dispose également d’un Démo exclusive sur PS5 à laquelle vous pouvez désormais accéder gratuitement.

RE8 sera lancé le 7 mai sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et XOneLe protagoniste de RE7, Ethan hivers, affrontez à nouveau des créatures cauchemardesques dans cette nouvelle horreur de survie de Capcom, qui nous emmènera dans des endroits insolites de cette série d’horreur emblématique, qui change les rues d’une ville pleine de zombies, ou de laboratoires secrets avec des monstres terrifiants, pour un endroit froid enneigé dans les montagnes, où nous rencontrerons des loups-garous, des morts-vivants et des assassins froids qui vous feront forcément penser aux vampires.

Capcom a d’abord présenté un trailer qui montrait quelques nouvelles horreurs de Resident Evil 8, pour ensuite présenter un premier gameplay vidéo qui montre, en substance, une aventure d’horreur très conforme à ce qui a été vu dans RE7. Ethan Winters devra explorer des espaces ouverts, dans les montagnes, des chambres luxueuses dans un château et même des catacombes sombres avec des monstres à l’intérieur. En parlant précisément d’eux, des hommes ont été vus à plusieurs reprises, bien que sans aucun doute, le rôle principal soit pris par les patrons finaux; des psychopathes qui promettent de nous faire passer un très mauvais moment. Quand on en savait peu sur le jeu, ici chez 3DJuegos nous avons déjà consacré quelques mots aux monstres et ennemis de Resident Evil 8 qui pourraient nous hanter dans cette aventure d’horreur.

Un pack spécial sera mis en vente avec Resident Evil 8 et RE7 ensembleLes Japonais ont souligné que Resident Evil 8 n’oubliera pas le puzzles ni des nombreux objets de collection qui sont déjà la tradition dans la série, y compris bien sûr les pièges et autres situations à risque qui nous mettront en tension maximale. Quand pouvons-nous en profiter? Capcom a annoncé que son nouveau jeu d’horreur sera présenté en première sur 7 mai sur PC, PS5 et Xbox Series, en plus aussi, de Xbox One et PS4, qui avait déjà été répandue selon laquelle ils auraient leur propre version de Resident Evil Village.

Démo de Resident Evil 8 sur PS5

Lady Dimitrescu est le protagoniste de la dernière bande-annonce de Resident Evil 8

Pour le plus grand plaisir des fans, et plus particulièrement des joueurs PS5, Capcom a sorti une démo gratuite de Resident Evil 8 qui nous permet de profiter d’une histoire particulière dans laquelle Ethan Winters n’intervient pas. Cette démo répond au nom de Jeune fille et il met en vedette un personnage appelé «la jeune fille». Votre mission? S’échapper du château, ce qui ne sera pas facile si l’on considère qu’ici il n’y aura aucune possibilité de combat ou de blocage.

Il s’agit d’une expérience distincte du jeu principal, avec une histoire courte et des puzzles Capcom.“Il s’agit de une expérience indépendante du jeu principal, qui est soulevé comme une petite histoire dans l’univers Resident Evil, “confirment les responsables.” The Maiden n’a pas lieu pendant les événements de l’histoire principale de Resident Evil Village “, ajoutent-ils dans un message posté sur le Blog de PlayStation. “Maiden a été initialement conçu comme une démonstration visuelle de ce que vous pourriez voir au château de Dimistrescu, mais il a évolué pour inclure une histoire courte et des énigmes.”

Capcom a également annoncé que plus tard, il y aura une autre démo, cette fois, disponible sur toutes les plateformes, mais pour le moment, ils n’ont pas partagé plus de détails sur ce contenu. Il faut se rappeler que RE7 avait également sa propre version de démonstration, qui a été rendue publique dans les instants qui ont suivi la présentation du jeu lors d’un E3 à Los Angeles.

Resident Evil 8 éditions spéciales

C’est maintenant une tradition que chaque grand jeu vidéo de la série Resident Evil arrive en magasin accompagné de plusieurs éditions spéciales, et RE8 ne fait pas exception: il y aura des options pour tous les goûts, en plus bien sûr de la version standard. Au total, nous aurons une édition Deluxe pour toutes les plateformes, une édition collector pour les consoles et un package qui comprend RE7 et RE8 pour suivre l’arc Ethan Winters. Toutes les versions auront accès à des bonus de précommande. Voyons un résumé.

Édition Digitale Deluxe (Toutes les plates-formes) – Comprend une sélection de pistes de la bande originale, un livre d’art, un dispositif de sauvegarde, une figurine nommée Mr. Everywhere, un filtre Resident Evil 7 et un mode de difficulté maximale. Le tout pour 69,99 $.

Aile Edition collector (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S) nous devons également ajouter une figurine de Chris Redfield, un boîtier en métal pour le jeu, un livre d’art au format physique et une boîte spéciale pour stocker tous ces contenus. Vous devrez débourser 219,99 $ pour l’obtenir.

Comme incitation à la réservation pour toutes ces éditions nous trouvons un pendentif Mr Raccoon pour armes et un ensemble de consommables. Si vous réservez depuis une console PlayStation, vous recevrez également la bande originale du jeu.

Joueurs PS: essayez également d’utiliser le code LEJH-M8N9-E5XF pour déverrouiller un avatar par Lady Dimitrescu pour votre profil PSN, qui est déjà devenu l’un des personnages les plus populaires du jeu et des stars de la bande-annonce.

Un mode multijoueur parallèle

Comme pour le remake de Resident Evil 3, Resident Evil 8 sera également publié avec un mode multijoueur séparé, disponible gratuitement pour les principaux acheteurs de jeux. Son nom est RE: Verse, car il avait été divulgué quelques heures avant le spectacle en direct. Il mettra en vedette plusieurs des héros et méchants le plus emblématique de la saga avec un filtre cel-shading qui n’a pas convaincu tout le monde dans sa première démo en direct. En l’absence de tous les détails sur les fonctionnalités coopératives ou compétitives, nous nous assurerons simplement qu’il contient des éléments de combat ennemis standard – il reste à voir si sous le contrôle d’un joueur comme dans Resistance ou non.

Horreur à la première personne

La série Resident Evil était liée à ses débuts aux caméras fixes et aux avions du monde du cinéma, car c’était l’un des meilleurs moyens de transmettre la peur au fan: les angles de caméra vous empêchaient de voir ce que vous aviez sous les yeux, générant des tensions. . Au fil des ans, ils ont opté pour la vue à la troisième personne avec une caméra derrière l’épaule, mais le fantastique Resident Evil 7 et sa vue à la première personne ont changé la tendance. Un tel impact a eu lieu parmi les fidèles adeptes de RE, que peu de gens ont sévèrement critiqué Capcom pour avoir «perverti» l’essence de la saga, mais c’est précisément l’aventure mettant en vedette Ethan qui a donné à la série l’âme de l’horreur de survie des livraisons. original.

Avec une pénurie de munitions, des confrontations peu nombreuses mais intenses contre les ennemis, et l’exploration et les énigmes comme axe d’action, RE VII a su conquérir le cœur des fans avec une aventure d’horreur qui est également venue à un moment où le genre Il vivait certaines de ses meilleures années grâce aussi au succès d’autres jeux tels que la saga Amnesia, Outcast ou l’écrasant SOMA de Frictional Games.

En savoir plus sur: Resident Evil 8: Village et Capcom.

