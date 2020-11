La saga Resident Evil gagne en force dans la génération actuelle et la prochaine génération. Alors que de nombreux joueurs peuvent profiter de la grande proposition présente dans les remakes, beaucoup d’autres attendent de voir le grand retour de la saga avec le nouvel opus. Sous le nom de Village de Resident Evil 8 on nous présente un grand travail plein de terreur et d’ennemis très dangereux mais, Que pouvons-nous attendre du titre dans la nouvelle génération?

Grâce au site Web PlayStation 5, nous pouvons en apprendre davantage sur certaines des nouvelles fonctionnalités qui seront présentées dans la nouvelle console Sony. Comme indiqué, la proposition de Capcom aura des vues incroyables et terrifiantes en 4K avec traçage de rayons, bien que ci-dessous 4K est spécifié pour être dynamique. Mais oui, cela inclura la prise en charge du HDR.

Resident Evil 8 Village | Capcom

Bien entendu, étant l’un des points forts de la nouvelle console, les temps de chargement seront absents. Mais la meilleure partie vient du fait que le titre tirera pleinement parti des déclencheurs adaptatifs du nouveau contrôleur de console. Par conséquent, les joueurs peuvent profiter pleinement des fonctionnalités unique de ce titre dans la nouvelle génération ressentant l’expérience plus proche que jamais.

Resident Evil 8 Village sera disponible sur PC, Xbox Series X et PlayStation 5. Pour le moment, on ne sait pas si la nouvelle proposition de Capcom sera enfin disponible dans la génération actuelle de consoles, même si nous savons que le studio évalue l’option et si, enfin, ils peuvent apporter leur travail au plus grand nombre de joueurs possible.