Village de Resident Evil 8 C’est sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus de 2021. Le jeu qui continue l’histoire qui a laissé le septième volet en suspens et qui vient après le retour dans le passé que la franchise a eu avec Resident Evil 1 et 2 Remakes.

Maintenant Capcom a révélé que enfin, nous pouvons voir le gameplay officiel de ce nouveau Resident Evil. Les fans d’horreur et de thriller de jeux vidéo pourront voir le 21 janvier prochain lors d’une vitrine dévoué. Lors de l’événement, nous aurons également beaucoup de nouvelles sur le jeu, ainsi que de nouvelles bandes-annonces et des détails sur le lancement.

Jusqu’à présent, nous avons vu plusieurs vidéos cinématiques du jeu, mais rien avec le gameplay officiel, donc les attentes sont très élevées. 4K et Ray Tracing promettent de donner à ce nouvel opus de la série, un look réaliste et effrayant Nous n’avons jamais vu

Nous reviendrons pour nous incarner Ethan Winters, Le protagoniste de la septième tranche et la première personne revient également, qui a tellement augmenté la tension dans ce même épisode. Le moteur graphique RE Engine sera à nouveau en charge de faire avancer ce travail et nous espérons juste que dans ce cas, la date de première ne sera pas retardée, car RE8 est prévue pour 2021.

Ne manquez pas la #REShowcase le 21 janvier à 14h00 Pacifique! Rejoignez les producteurs de Resident Evil et notre hôte, Brittney Brombacher (@BlondeNerd), pour une visite guidée de Resident Evil Village, comprenant une nouvelle bande-annonce, le tout premier gameplay et plus de nouvelles de Resident Evil! pic.twitter.com/aaZGPfE9cA – Resident Evil (@RE_Games) 14 janvier 2021

