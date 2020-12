Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Nous sommes déjà en décembre, la saison des fêtes et Noël approchent à grands pas, donc l’Epic Game Store, comme beaucoup le savent déjà, offrira un jeu par jour pour célébrer ces vacances. Ces dons débuteront ce 17 décembre et se poursuivront jusqu’au 31. L’enjeu est de taille et une liste est déjà sur Internet qui dévoilerait les titres qui seront placés en cadeau.

La liste des titres qui sortira quotidiennement du 17 décembre au 31 décembre comprend des noms tels que Resident Evil 7, Assassin’s Creed Origins, Far Cry 5, Fallout 4, Borderlands 3, Monster Hunter: World et même Horizon Zero Dawn.

Liste complète:

12/17 >>> Lumière mourante

12/18 >>> Resident Evil 7

19/12 >>> The Witcher 3

12/20 >>> Mass Effect Andromeda

21/12 >>> Assassin’s Creed Origins

12/22 >>> Metal Gear Solid V

23/12 >>> Le mal dans 2

12/24 >>> Far Cry 5

12/25 >>> Fallout 4

26/12 >>> Borderlands 3

27/12 >>> Monster Hunter: Monde

28/12 >>> Dragon Age: Inquisition

29/12 >>> Horizon Zero Dawn

30/12 >>> Point d’arrêt Ghost Recon

31/12 >>> Hitman 2

Ils me disent par cafard qu’à partir de jeudi, #epicgames offrira un jeu PAR JOUR et ce serait la liste, TOUS LES JEUX, si c’est vrai, préparez-vous car c’est un GRAND CADEAU pic.twitter.com/ehOytesjz3 – Dany Belvedere 🖱 🕹💻 ⌨️🍪🤘🏻 (@losalfajores) 15 décembre 2020

Pour le moment rien n’a été confirmé concernant cette fuite, au fil des jours nous découvrirons à quel point cette liste est vraie, mais quelque chose est certain et c’est qu’Epic Games offrira 15 jeux gratuitement, c’est une opportunité pour ne lâche pas.

