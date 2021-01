Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Resident Evil Village est l’un des jeux les plus attendus de toute l’année 2021. Heureusement, après plusieurs mois sans en savoir grand-chose, Capcom a déjà révélé sa date de sortie.

À travers le Resident Evil Showcase qui a eu lieu aujourd’hui, Capcom a partagé la date de sortie de Resident Evil Village. Selon le distributeur, cette horreur de survie sera disponible à partir du 7 mai.

Quelque chose qui rendra les fans très heureux, c’est que Resident Evil Village arrivera également sur les consoles de dernière génération. Cela signifie que vous pouvez en profiter sur Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 ou Xbox Series X.

Il est à noter que la version numérique de Resident Evil Village pour PlayStation 4 vous permettra d’obtenir gratuitement la version pour PlayStation 5. D’autre part, l’édition Xbox sera compatible avec le système Smart Delivery, vous pourrez donc profiter de votre copie sur Xbox One et Xbox Série X.

Il y a une nouvelle bande-annonce pour Resident Evil Village

En plus de cette nouvelle, Capcom a également partagé une nouvelle bande-annonce pour Resident Evil Village. C’est une avancée qui nous laisse voir qu’une fois que nous nous mettrons dans la peau d’Ethan Winnters pour explorer une ville pleine de dangers et de créatures terrifiantes. Cela nous montre également que nous pouvons explorer un immense château et qu’il y aura une menace qui nous hantera constamment.

Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous:

Resident Evil Village a été montré dans un nouveau gameplay

Bien sûr, Capcom n’a pas hébergé le Resident Evil Showcase simplement pour révéler la date de sortie et montrer une bande-annonce. Après tout, il pourrait le faire avec un simple tweet ou une déclaration sur son blog.

Alors, qu’a-t-il montré d’autre au Resident Evil Showcase? Un gameplay complet de Resident Evil Village qui nous donne une idée du type d’expérience qui nous attend. Par exemple, on peut voir qu’il disposera d’un système d’inventaire similaire à celui de Resident Evil 4 et qu’il y aura un marchand avec lequel on pourra acheter du contenu.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec le nouveau gameplay de Resident Evil Village:

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de la bande-annonce de Resident Evil Village? Êtes-vous impatient de jouer cette horreur de survie? Dites le nous dans les commentaires.

Resident Evil Village est en cours de développement pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur cette horreur de survie si vous cliquez ici.