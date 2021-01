Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme promis, Capcom a publié aujourd’hui de nombreuses informations sur Resident Evil Village dans une émission axée sur la franchise. Eh bien, dans le cadre de ces annonces, la date de lancement et les plateformes sur lesquelles le nouvel opus de la série arrivera ont été révélées et en ont également profité pour annoncer les différentes éditions dans lesquelles elle sera disponible.

Dans une partie de l’émission, le producteur de Resident Evil Village, Peter Fabiano, a révélé qu’il y aurait principalement 2 éditions du jeu et plusieurs autres. Le premier et le plus simple est la copie au format physique ou numérique.

Si vous souhaitez recevoir plus de contenu qui vous rappelle Resident Evil 7: Biohazard, alors vous serez intéressé par l’édition Deluxe, une édition numérique qui comprendra, en plus du jeu au format numérique, le Trauma Pack, qui proposera la musique de la salle de stockage, la statuette Mr Partout, enregistrez l’appareil, l’arme Albert01 Chris, Resident Evil 7: filtre Biohazard, la collection d’art La tragédie d’Ethan Winters et la difficulté maximale.

Dans le cas où vous l’avez manqué: La démo de Resident Evil Village Maiden est désormais disponible exclusivement sur PlayStation 5.

Resident Evil Village: Édition Deluxe

Resident Evil Vilage aura une édition collector

La version la plus complète et la plus chère sera l’édition Collector, qui en plus d’inclure un code pour tout télécharger de l’édition Deluxe (Trauma Pack), contiendra également une affiche de la carte du jeu, un livre d’art au format physique et une figure de Chris Redfield, une partie d’une boîte qui contient tout ce contenu.

Resident Evil Village: Édition Collector

Si vous voulez essayer le nouvel opus, mais que vous avez demandé Resident Evil VII: Biohazard, ne vous inquiétez pas, Capcom proposera une double édition, le pack complet, qui comprendra ce titre précédent et Resident Evil Village, afin que vous puissiez jouer le volet précédent avant que la huitième tranche de la ligne principale de la franchise arrive.

Édition complète

Enfin, sachez qu’il y aura également des incitations à la prévente, car tous ceux qui mettent de côté leur copie numérique ou physique recevront l’ornement d’arme M. Raccoon et le pack de ressources de survie, qui vous aideront à survivre dans les premières heures de jeu. De même, tous les utilisateurs qui effectuent leur précommande numérique via le PlayStation Store recevront également la mini-bande originale de Resident Evil Village.

Incitatifs avant-vente

Mini bande-son de précommande exclusive au PlayStation Store

Capcom a signalé que les précommandes seront disponibles à partir d’aujourd’hui, mais on ne sait pas encore quand elles ouvriront pour les éditions les plus marquantes, telles que l’édition Collector, et on ne sait pas non plus quel sera leur prix.

Nous vous rappelons que toutes les copies de Resident Evil Village pour PlayStation 4 et Xbox One peuvent être mises à niveau sans frais supplémentaires par rapport à celles de PlayStation 5 et Xbox Series X | S si vous possédez le système.

Qu’as-tu pensé des différentes éditions? En achèterez-vous? L’aperçu du gameplay a-t-il attiré votre attention? Dites le nous dans les commentaires.

Resident Evil Village fera ses débuts le 7 mai sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

