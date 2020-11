Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Resident Evil Village est confirmé pour l’instant pour PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Capcom souhaite tirer pleinement parti des capacités des consoles de nouvelle génération. Des détails sur les performances du jeu sur la prochaine console de Sony ont été révélés aujourd’hui.

Il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui envisagent de profiter du nouvel opus sur PlayStation 5, car le jeu profitera des composants du système et des fonctionnalités uniques du DualSense, en contrôlant la console.

À travers son site officiel, PlayStation a expliqué comment Resident Evil Village offrira une expérience formidable sur la console. Pour l’instant, il n’y a pas de détails sur les performances du titre sur les consoles de Microsoft.

Resident Evil Village exploitera la puissance de la PlayStation 5

Selon les détails, Resident Evil Village offrira une prise en charge dynamique du 4K et du ray tracing sur PlayStation 5. Grâce à cela, les fans de la série pourront profiter de “vues et de lieux plus beaux et terrifiants”.

Comme vous pouvez l’imaginer, le jeu tirera également parti du SSD de la PlayStation 5, de sorte que les joueurs n’auront pas à se soucier des longs délais d’attente. Sur la page, il est indiqué que le titre vous amènera immédiatement au jeu, car les temps de chargement seront pratiquement inexistants.

Quant au DualSense, nous savons que Resident Evil Village utilisera les déclencheurs adaptatifs pour refléter le poids et la force des déclencheurs sur les différentes armes. De plus, la technologie haptique simulera la sensation des coups, comme si vous utilisiez une vraie arme.

Étant un titre d’horreur, Resident Evil Village profitera également de l’audio 3D de la console. Cela offrira une expérience plus immersive où la musique et les sons ajouteront plus d’émotion à l’atmosphère du jeu.

La page réaffirme que le titre nous remettra dans le rôle d’Ethan Winters, qui rencontrera d’anciennes connaissances comme Chris Redfield. De même, il est souligné que la ville que le protagoniste visitera est un autre personnage, car elle ne servira pas seulement de toile de fond.

Resident Evil Village arrivera en 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC. Vous trouverez ici toutes les informations relatives au nouveau titre Capcom.