Même si vous n’êtes pas fan de Resident Evil, il est fort probable que vous sachiez que l’un des sujets qui a le plus attiré l’attention dans le monde des jeux vidéo dans les premiers jours de l’année était la mystérieuse, élégante mais surtout géniale … la très grande dame vampire que Capcom a présenté dans un aperçu de Resident Evil Village. Les fans ont perdu la raison à cause de la beauté et de la taille de cette femme, qu’ils appelaient “la grande et ardente dame vampire” et hier, nous en avons appris plus sur elle, comme son nom, Dimitrescu. Une fan n’a pas manqué l’opportunité offerte par la démo exclusive de PlayStation 5 et avec elle elle s’est penchée pour calculer la taille énigmatique de la femme.

«De quelle manière est-ce que je t’aime? Laissez-moi compter les formes », à juste titre, l’écrivain de Kotaku Ash Parrish commence la publication avec l’extrait du poème de la poète de l’époque victorienne Elizabeth Barrett. “Je t’aime si profondément, large et grand que j’ai essayé si dur de calculer ta taille.”

Parrish le dit bien, ayant à faire plusieurs calculs pour trouver la stature intrigante de Lady Dimitrescu, et a même dû jouer un titre d’horreur, ce à quoi elle n’est pas habituée. Après avoir téléchargé la démo sur PlayStation 5, Parrish a découvert que les méthodes de distillerie de vin au château remontent au 15ème siècle et dans une scène, il a vu que la hauteur d’épaule de Dimitrescu correspond à celle d’une porte de château.

Ainsi, la joueuse en a déduit qu’elle trouverait la réponse dans une porte de la réalité du XVe siècle. Considérant que la hauteur d’une porte française de ce type exposée au Metropolitan Museum of Art est de 86 pouces, il en déduit que ce serait la hauteur de Dimitrescu de ses pieds à son torse.

En effet, la femme vampire Dimitrescu est énorme

Plus tard, il a constaté qu’une tête avait une hauteur de 8 à 9 pouces, mais non seulement il a pris la limite supérieure de cette plage, il y a ajouté 2 pouces, en tenant compte du fait que les proportions de femmes sont extraordinaires. Donc, à la fin, il a ajouté les pouces du corps et ceux de la tête, ce qui a montré que Dimitrescu devait mesurer 96 pouces ou, ce qui est pareil, 8 pieds de haut ou 2,43 mètres.

Pour vous donner une idée de ce qui relève de la normale, Parrish mentionne que la femme la plus grande de l’histoire a été enregistrée à une hauteur de 7 pieds 9 pouces. D’autre part, il est important d’indiquer qu’il y a eu des hommes qui dépassent cette taille, comme Robert Wadlow, la personne la plus grande jamais enregistrée, qui a atteint 8 pieds 11 pouces ou 2,72 mètres, 18 jours avant son décès, à 22 ans, dû à la combinaison d’une infection avec une maladie auto-immune. Puisque nous parlons de cet homme extraordinaire et au cas où vous vous poseriez la question, nous vous informons que sa taille incroyable était due à une hypertrophie de l’hypophyse et qu’il n’y a même aucun indicateur qu’il ait cessé de grandir après cela.

Nous vous rappelons que cette mesure est une mesure obtenue par mesure indirecte, une estimation, et nous pouvons avoir des informations sur la taille de Dimitrescu lorsque Capcom publie Resident Evil Village. Pour l’instant, si la taille de cette dame vampire vous a captivé au lieu de vous intimider et que vous êtes devenu fan, alors nous vous informons au passage que, si vous êtes un utilisateur PlayStation, vous pouvez télécharger un super avatar Dimitrescu, que vous pourrez utiliser sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Le code à 12 chiffres est LEJH-M8N9-E5XF, comme l’a rapporté l’utilisateur de Twitter Wario64.

Avatar Resident Evil Village gratuit sur le PSN américain en utilisant le code LEJH-M8N9-E5XF pic.twitter.com/KUQxjkfM2I – Wario64 (@ Wario64) 14 janvier 2021

Qu’as-tu pensé de ces calculs? Pensez-vous qu’ils sont précis ou seront-ils plus petits ou plus grands? Dites le nous dans les commentaires.

Quelque chose d’intéressant, c’est qu’une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Resident Evil Village a révélé que Lady Dimitrescu a plusieurs filles qui joueront un rôle de méchant dans l’histoire et a même été vue en train de parler à sa mère au téléphone, bien que la femme mystérieuse n’ait pas été vue. Femme.

Resident Evil Village fera ses débuts le 7 mai sur PlayStation 4 et Xbox One, dont les versions peuvent être mises à niveau vers celles de PlayStation 5 et Xbox Series X | S sans frais supplémentaires, en plus de la version PC. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

