Je serai honnête J’ai peur de dire que CyberPunk 2077 arrivera enfin sur le marché le 10 décembre. Le CD Projekt Red avec ce jeu me rappelle un épisode de The Office dans lequel Michael Scott a promis un beau cadeau au staff de Dunder Mifflin Scranton, il passe une bonne partie de l’épisode à chercher de quoi les surprendre et, enfin, avant l’échec de sa mission, il est incapable de la reconnaître et continue de dire qu’il y aura de la surprise lorsque les travailleurs quitteront le bureau déçus (une fois de plus) par Michael.

Et je dis que je le fais avec peur à cause de l’historique des retards, mais encore plus parce qu’à la mi-octobre, et à cause d’une actualité liée à Cyberpunk 2077 et Stadia, j’ai donné une certaine crédibilité à la date finale précédente, le 19 novembre, et bien que J’ai précisé que rien n’était certain, j’avoue que je me suis trompé en pensant que ce serait comme ça. Moins de deux semaines plus tard, le énième retard est arrivé. Aujourd’hui, je parle à nouveau de Cyberpunk 2077 et de Stadia, et j’espère que l’histoire ne se répète pas.

La nouvelle est que Google a publié sur YouTube, dans le compte officiel Stadia, un vidéo montrant Cyberpunk 2077 en mouvement sur la plate-forme de jeu en nuage de Google. Une vidéo qui a des lumières et des ombres (désolé pour le jeu de mots, c’était trop évident) et qui, oui, nous permet d’avoir une idée assez concrète de ce que Stadia va pouvoir proposer graphiquement avec ce jeu. Par coïncidence, la question qu’il m’a posée dans le reportage que j’ai mentionné plus tôt.

La bonne nouvelle est, sans aucun doute, que nous parlons de résolution 4K, Stadia pourra servir Cyberpunk 2077 en 2160p, d’après ce que nous pouvons voir dans la vidéo. Et à cet égard, il est important de préciser que nous parlons d’une bande-annonce de gameplay pour le jeu, pas de cinématiques. Je me demande, bien sûr, si ce sera comme ça dès le premier jour ou, au contraire, et surtout pendant la flambée de la demande qui se produira dans les premières semaines, Stadia aura la capacité de traitement nécessaire pour maintenir ce niveau.

La mauvaise nouvelle est que, d’après ce que nous pouvons voir dans la vidéo, le lancer de rayons ne semble pas actif. Cela, oui, me fait me demander s’il sera possible d’avoir cette fonction sacrifiant, en échange, la résolution. Et est-ce que, personnellement, je préfère pouvoir jouer à 1.08op avec le traçage de rayons actif. Cependant, il s’agit d’une préférence personnelle, ce qui ne signifie pas que l’un est meilleur que l’autre. Le problème est que CD Projekt Red a déjà montré des images Cyberpunk 2077 avec lancer de rayons, et le résultat est impressionnant.

Il ne fait aucun doute qu’avec Cyberpunk 2077, Google veut aller grand sur Stadia. Et c’est qu’à la possibilité de le jouer en 4K, ça ajoute une promotion spéciale donc si vous l’achetez avant le 17 décembre, c’est-à-dire jusqu’à une semaine après sa mise en vente, vous recevrez en plus un kit Stadia Premiere, un pack qui comprend une manette Stadia blanche, un Chromecast Ultra et un Abonnement gratuit d’un mois à Stadia Pro, si vous n’êtes pas déjà abonné au service.

Ci-dessous vous pouvez voir la vidéo de Cyberpunk 2077 sur Stadia en résolution 4K. Gardez à l’esprit que oui, cela a des spoilers sur l’intrigue du jeu.