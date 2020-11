Le nouveau modèle de lecteur de Xiaomi est en passe d’être présenté. Et cela a déjà été confirmé par l’entreprise: la Xiaomi Mi Box 4S Pro est officielle. Il aura le même design que le Xiaomi Mi Box 4S et augmentera sa résolution maximale à 8K.

La Xiaomi Mi Box S est l’un des appareils les plus populaires pour la télévision, et ce n’est pas surprenant: pour son prix le joueur offre un excellent service. En raison du succès, Xiaomi a récemment lancé le téléviseur Xiaomi Mi Stick, bien que ce soit dans son pays d’origine où la marque compte un plus grand nombre d’acteurs similaires. En fait, il est sur le point d’en présenter un nouveau: le Xiaomi Mi 4S Pro, et il montre des chemins.

Résolution 8K et stockage de 16 Go

La nouvelle Mi Box est officielle puisque Xiaomi elle-même l’a révélée sur le réseau social Weibo, même si elle n’a pas encore été définitivement lancée: elle le fera demain, 5 novembre. La Xiaomi Mi Box 4S Pro est une évolution de la Xiaomi Mi Box 4S où la marque en profite pour augmenter la résolution tout en adaptant les caractéristiques techniques de l’appareil aux besoins de cette nouvelle taille d’image. Bien sûr, il conserve les 2 Go de RAM et, comme prévu, également le même processeur (l’Amlogic S905L).

Comme nous l’avons dit, Xiaomi a anticipé le nouveau joueur sur Weibo afin de révéler toutes les fonctionnalités demain et de démarrer la période de prévente. La Xiaomi Mi Box 4S Pro jouera du contenu en 8K, elle aura 2 Go de RAM, augmentera votre stockage à 16 Go, offrira une sortie HDMI 2.1, il sera équipé du système de télévision de l’entreprise (MIUI pour TV), il comprendra une télécommande connectée par Bluetooth et, espérons-le, ne se passera pas du WiFi bi-bande ou de l’assistant vocal de Xiaomi.

Le Xiaomi Mi 4S Pro sera en prévente à partir du 5 novembre à 00h00, heure de la Chine. Son prix sera de 399 yuans, environ 51 euros à changer. Comme d’habitude, on ne sait pas s’il quittera enfin la Chine, il restera sûrement dans ce pays.

Plus d’informations | Xiaomi

