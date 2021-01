Connaître le statut de votre pré-qualification Cofinavit est la première étape pour demander un prêt.

Un prêt hypothécaire vous rapproche de la possibilité d’acheter une maison et de constituer votre valeur nette.

Si vous savez déjà quel est votre score, mais que vous ne savez toujours pas comment l’utiliser, lisez la suite.

Pour connaître votre pré-qualification Cofinavit, il vous suffit d’avoir votre numéro de sécurité sociale et votre date de naissance.

Avant de vous donner le montant de votre crédit, Infonavit vous demandera votre autorisation de revoir vos antécédents de crédit au bureau de crédit.

Après avoir autorisé la consultation de votre historique de crédit, la page vous dirigera vers un formulaire où vous devrez répondre à des questions telles que les quatre derniers chiffres de votre carte de crédit, votre limite de crédit, si vous avez un crédit auto ou hypothécaire, etc.

Dans la première partie de la pré-qualification Cofinavit, vous voyez le montant du crédit, ce n’est pas votre montant final, c’est la partie qui finance Infonavit.

Notes connexes:

Combien de temps dois-je économiser pour acheter une maison

Conseils pour acheter une propriété d’occasion sans mauvaises surprises

Cinq conseils pour faire un bon choix d’appartement

Vous trouverez également une partie qui dit montant du sous-compte logement, cette partie représente les économies que votre entreprise / employeur contribue et est destinée à l’acquisition d’un logement, vous trouverez également une partie qui dit titre, original, frais financiers.

Mais il est souvent confondu avec les frais de notaire, cependant, c’est ce que facture infonavit pour la gestion du crédit

Il existe également des éco-technologies que vous pouvez ou non utiliser.

Le montant que vous devez considérer pour le montant de votre crédit est le dernier, qui est la somme de votre crédit plus le sous-compte logement, moins les frais de montage.

Il est très important que vous voyiez le montant de votre paiement mensuel, car cela pourrait compliquer votre économie s’il est très élevé, ce qui ne se produit généralement pas dans ce produit.

N’oubliez pas que cette mensualité s’ajoute à celle de la banque, ce qui ne devrait pas vous effrayer, puisque actuellement le taux d’intérêt de la plupart des institutions financières est bien inférieur à celui d’infonavit, il y a même des banques de nos jours qui ont leur taux d’intérêt de 8% par rapport à infonavit supérieur à 10%.

Lorsque vous achetez une maison, il y a des dépenses dont vous devez tenir compte lors de l’acquisition d’un prêt bancaire pur (sans Cofinavit), ce sont les frais d’acte et l’acompte que la banque demande.

Ces montants sont variables, mais ils peuvent totaliser jusqu’à 18,5% de la valeur de la maison que vous choisissez et c’est là que le Cofinavit apparaît.

Il sert généralement d’acompte et en fonction du montant de votre sous-compte logement, les frais de notaire peuvent être couverts de la même manière.

Un autre avantage est que la mensualité est plus petite qu’avec la banque car la durée est plus longue et une partie de ce crédit est absorbée par votre sous-compte logement, qui est pratiquement votre argent.

Vous devez être un travailleur inscrit auprès de l’IMSS et répondre à certaines exigences qui, additionnées, doivent vous donner 116 points, les variables sont:

âge et salaire

ancienneté dans l’emploi

solde du sous-compte logement

Chacun a une valeur spécifique et c’est ce qui vous donnera accès à ce produit ou à d’autres produits Infonavit

A titre d’information complémentaire, il est bon que vous sachiez qu’il existe deux types de Cofinavit.

L’un est le Cofinavit traditionnel et l’autre est le Cofinavit à revenu supplémentaire, les deux fonctionnent essentiellement de la même manière que s’ils sont destinés à différents types de personnes.

Si vous décidez de traiter votre crédit Cofinavit, en RE / MAX vous pouvez trouver d’excellentes options pour acheter votre maison.