Le millionnaire Jeff Bezos dit perdre du temps pour prendre de l’élan le matin.

Amazon a enregistré des ventes totales de 88,9 milliards de dollars au cours de son deuxième trimestre fiscal.

Les employés qui travaillent à domicile pendant 3 ou 4 jours sont 33% plus susceptibles de «se sentir engagés».

La productivité est l’un des signes les plus évidents de performance dans un travail. Aujourd’hui, au bureau à domicile, des études suggèrent que seule cette façon de travailler augmente la productivité par elle-même. Le millionnaire Jeff Bezos a ses propres conseils pour être plus productif.

Il y a plusieurs avantages de ce modèle, pour n’en citer qu’un, Accountemps a conclu que 28% des directeurs financiers ont affirmé qu’en éliminant le temps de déplacement de leurs employés, la productivité de leur entreprise augmentait.

Gallup a révélé que les employés qui travaillent à domicile trois à quatre jours par semaine sont 33% plus susceptibles de «se sentir engagés».

Cependant, maintenant qu’il s’agit d’un modèle plus quotidien, il a été constaté qu’il impliquait moins de temps libre à la maison et cela va à l’encontre d’une habitude qui a fonctionné pour le millionnaire. Jeff Bezos pour être plus productif.

En chiffres, c’est une personne qui gagne 87 500 $ la minute, mais qui a les mêmes besoins que les autres, donc recommande de respecter le temps libre pour être plus productif.

Elle indique que lorsqu’elle se lève le matin, elle éteint le réveil, fait une visite à la salle de bain, fait du café en lisant les nouvelles ou les messages qui peuvent l’avoir parvenue sur WhatsApp, et passe du temps avec sa famille: «Je me lève tôt. Je me couche tôt. J’aime lire le journal. J’aime boire du café. J’aime prendre le petit déjeuner avec mes enfants avant d’aller à l’école ».

Bezos évite de planifier des réunions avant 10 heures du matin et perd du temps chaque matin pour être plus productif pour le reste de la journée. Et le garçon semble-t-il fonctionner, Amazon a enregistré dans son deuxième trimestre fiscal ventes totales de 88,9 milliards de dollars.

Selon le livre récemment publié de Walter Isaacson, «Invent & Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos», le fondateur d’Amazon affirme que perdre du temps en termes de productivité est une activité matinale qu’il apprécie énormément. C’est une idée qu’il a faite lors de son discours à l’Economic Club of Washington en 2018, bien qu’elle soit incluse dans le nouveau livre. «Mon temps libre est donc très important pour moi», ajoute-t-il, soulignant l’importance du repos pour performer au plus haut niveau le reste de la journée.

Le travail à domicile donne une perspective différente. La créativité naît souvent parfois dans un environnement familial où le professionnel sait déjà se sentir à l’aise et être inspiré.