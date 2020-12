Donner un smartphone pour Noël est une excellente idée et nous vous proposons ici une bonne poignée d’options.

Noël est une belle période quand on aime avoir des détails spéciaux avec notre série bien-aimée et encore plus maintenant avec la situation compliquée que nous traversons. Nous sommes soucieux d’être à la hauteur de la tâche et frapper la tache avec le détail, Mais il est vrai qu’obtenir le bon cadeau n’est pas toujours une tâche facile, car l’éventail des possibilités est énorme.

À ce stade, il ne nous reste plus qu’une cartouche dans la chambre, le Cadeaux de la fête des trois rois donc nous ferions mieux de bien viser. Si nous voulons aller au tir fixe, une option infaillible est les smartphones et ici la reine de la diversité est Xiaomi. La firme asiatique dispose d’un vaste catalogue de produits parfaitement adaptés aux particularités des utilisateurs.

Peu importe que le destinataire final du cadeau soit jeune et moderne, adulte et peu familiarisé avec la technologie ou vice versa, parmi toutes les options, nous trouverons sûrement le terminal idéal. Au moins, nous allons vous donner une liste avec le meilleures options Xiaomi ce Noël et, surtout, Avec remise.

Série Mi 10T: une technologie de pointe à un prix incroyable

Vous avez sûrement aussi dans votre cercle le plus proche une personne qui aime la photographie qui aimerait profiter d’un nouveau smartphone avec lequel Libérez votre créativité. Précisément, si les membres de la série Xiaomi Mi 10 se distinguent par quelque chose, c’est à cause du section photographique.

Le Xiaomi Mi 10T a un Objectif principal 64 MP à l’intérieur d’un module de caméra arrière proéminent également composé d’un capteur grand angle à côté d’un capteur macro et un capteur de profondeur. Dans la version avancée, le Xiaomi Mi 10T Pro, l’appareil photo principal brille avec brio avec un Capteur 108 MP avec grand angle, caméra macro, profondeur et téléobjectif 12 MP.

Comme si cela ne suffisait pas, à tous ces grands avantages en photographie, dans les deux modèles s’ajoute la possibilité de enregistrer une vidéo en 8K et de mode double pour collecter des images simultanément avec les caméras arrière et avant.

A tout cela s’ajoutent, en plus, d’autres fonctionnalités phares telles que le processeur Snapdragon 865, Taux de rafraîchissement de 144 Hz, Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 33 W, Connectivité 5G ou écran spectaculaire Full HD + de 6,67 pouces.

Du 17 décembre au 5 janvier, MediaMarkt a une offre spéciale avec laquelle vous pouvez obtenir le Xiaomi Mi 10T pour seulement 399 euros et aussi avec des écouteurs My True Wireless Earphones Lite en cadeau.

Ce n’est pas tout dans la série Mi 10T, le plus petit de la famille manque, le Xiaomi Mi 10T Lite. Malgré son étiquette «Lite», ce smartphone possède des fonctionnalités impressionnantes pour votre prix ajusté cela vous fera repenser, à coup sûr, votre décision d’achat.

Parmi ses atouts, bien sûr, il y a aussi la section des caméras, avec un Capteur principal 64 MP bien soutenu par un Grand angle 13 MP, caméra macro et capteur de profondeur. Tout cela se réunit à Nice module circulaire situé en haut au centre de l’arrière du téléphone.

Outre les caméras, du Xiaomi Mi 10T Lite, nous devons souligner oui ou oui son engagement à Connectivité 5G, ses nombreux souvenirs de 6 Go de RAM et 64 ou 128 de ROM, plus un écran Full HD + de 6,67 pouces accompagné d’un Taux de rafraîchissement impressionnant de 120 Hz.

Le Xiaomi Mi 10T Lite est en vente chez MediaMarkt avec un offre spéciale du 17 décembre au 5 janvier, grâce auquel nous pouvons mettre la main sur le terminal pour seulement 299 euros.

Série Redmi Note 9: une valeur sûre en termes de rapport qualité-prix

Si avant nous parlions de cet être cher passionné de photos, nous sommes convaincus que vous avez aussi quelqu’un en tête à qui la technologie le rend fou, profitant de dizaines d’innovations et de fonctionnalités dans un seul appareil. Si c’est le cas, vous serez ravi d’essayer tout ce que le Série Xiaomi Note 9.

À l’intérieur, il y a trois terminaux qui brillent de leur propre lumière si nous mettons une échelle et cherchons l’équilibre. Parce que? Eh bien parce que vraiment offrent des options et des fonctionnalités infinies à un prix insultant.

Par exemple, le Redmi Note 9 Pro propose pour un peu plus de 200 euros un module avec une caméra arrière quadruple dont le capteur primaire est de 48 MP, mémoires de 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 de ROM, Batterie 5020 avec charge rapide de 33 W cela nous donnera une journée entière sans problèmes ni Grand écran de 6,67 pouces avec une résolution Full HD +. Tout cela alimenté par la puissante puce Qualcomm Snapdragon 720G.

Ce terminal aura de nombreuses offres à Noël. Par exemple, sa version avec 64 Go de mémoire sera pour seulement 209 euros dans MediaMarkt, dans PcComponentes pour 219 euros et dans mon magasin pour 229 euros. Aussi, si vous recherchez plus d’espace, le modèle avec 128 Go de ROM sera à vendre pour 229 euros chez El Corte Inglés et MediaMarkt. ** et pour 249 euros chez Mi Store.

Un autre best-seller tel que le Redmi 9 sera également à un prix avantageux pour les prochains jours. Dans son analyse, nous vous avons déjà dit que son design attrayant associé à des fonctionnalités intéressantes feraient de ce terminal une acquisition presque inévitable.

Parmi ses caractéristiques les plus remarquables figurent son batterie massive de 5020 mAh avec une charge rapide de 18 W, un module avec caméra arrière quadruple, l’incorporation du port pour Écouteurs 3,5 mm, un écran Full HD + de 6,53 pouces ou la possibilité d’étendre votre stockage à 64 Go ou 128 Go de ROM via microSD.

Xiaomi a mis en offrir la version 128 Go de ROM de ce terminal remarquable dans tous les canaux de vente officiels en seulement 229 euros. Avec le code: RNTOP20

Enfin, le Redmi Note 9S profitera également de sa baisse de prix particulière à ces dates. Plus précisément, il est possible de se procurer Modèle de 128 Go pour un temps limité à un prix de 189 euros dans MediaMarkt et Mi store pour 229 euros.

Dès qu’il est entré entre nos mains, nous nous sommes risqués à dire que c’était un candidat clair pour le meilleur vendeur de l’année et nous n’avons pas tort. Comment ne pas être avec des spécifications aussi importantes que Processeur Snapdragon 720G, caméra arrière quad, batterie 5020 mAh et charge rapide 18 W, mémoires de 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 de ROM ou un grand écran de 6,67 pouces avec une résolution Full HD +. La vérité est qu’il est difficile d’offrir plus pour moins.