L’Explorateur de fichiers Windows est facile à naviguer et est livré avec de nombreuses fonctionnalités d’accessibilité intéressantes. L’une de celles que la plupart des utilisateurs aimeront sûrement est la vue des dossiers. Grâce à cela, nous pouvons même personnaliser nos dossiers pour représenter le type de fichiers que chacun contient. Eh bien, dans cet article, nous voulons vous apprendre à faire une sauvegarde et restaurer les paramètres d’affichage des dossiers dans Windows 10. Nous sommes convaincus que cela vous sera d’une grande aide.

Comme nous l’avons dit, grâce à ce système, vous aurez la possibilité de personnaliser chaque dossier. Non seulement pour afficher des icônes grandes, moyennes ou petites. Mais, en plus, pour que ces icônes soient cohérentes avec les éléments qu’elles contiennent. Le fait est qu’après avoir effectué ces modifications, vous voudrez probablement faire une copie de sauvegarde pour tout sauvegarder et ainsi éviter de perdre vos modifications.

Pour cette raison, nous souhaitons vous montrer comment effectuer une sauvegarde et restaurer les paramètres d’affichage des dossiers dans Windows 10. Faites attention car nous suivons étape par étape en question:

Vue de dossier de sauvegarde et de restauration étape par étape

Créer le fichier de sauvegarde et de restauration

Sur votre ordinateur, recherchez l’application Bloc-notes et copiez ceci:

@ECHO OFF title Outil de configuration de la vue de dossier de sauvegarde et de restauration: choix cls echo. OPTIONS d’écho: écho. echo 1. Sauvegardez vos paramètres d’affichage des dossiers. echo 2. Restaurez les paramètres d’affichage des dossiers à partir de la sauvegarde. echo 3. Annulez l’écho. chassèrent. set / P c = Tapez le numéro d’option que vous souhaitez faire et appuyez sur Entrée? if / I “% c%” EQU “1” goto: verify1 if / I “% c%” EQU “2” goto: verify2 if / I “% c%” EQU “3” exit goto: choice: verify1 IF EXIST “% userprofile% Desktop Folder View Settings Backup” goto: response1 goto: backup: response1 echo. chassèrent. echo Vous avez déjà un dossier “Sauvegarde des paramètres de l’affichage des dossiers” sur votre bureau. echo Veuillez le déplacer vers un autre emplacement et réessayer. chassèrent. pause goto: choice: backup mkdir “% userprofile% Desktop Folder View Settings Backup” REG EXPORT HKCU Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Streams Defaults “% userprofile% Desktop Folder View Settings Backup HKCU_Software_Microsoft_Windows_CurrentVersionVersion_Examspults. reg “/ y REG EXPORT HKCU Software Microsoft Windows Shell BagMRU”% userprofile% Desktop Folder View Settings Backup HKCU_Software_Microsoft_Windows_Shell_BagMRU.reg “/ y REG EXPORT HKCU Software Microsoft Windows Shell Bags”% userprofile% Desktop Folder View Settings Backup HKCU_Software_Microsoft_Windows_Shell_Bags.reg “/ y REG EXPORT HKCU Software Microsoft Windows ShellNoRoam Bags”% userprofile% Desktop Folder View Settings Backup HKCU_Software_MicrosShoft_Windows “. Software Microsoft Windows ShellNoRoam BagMRU “% userprofile% Desktop Folder View Settings Backup HKCU_Software_Microsoft_Windows_ShellNoRoam_BagMRU.reg” / y REG EXPORT “HKCU Software Classes Local Set tings Software Microsoft Windows Shell BagMRU “”% userprofile% Desktop Folder View Settings Backup HKCU_Software_Classes_LocalSettings_Software_Microsoft_Windows_Shell_BagMRU.reg “/ et REG EXPORT” HKCU Software Classes Local Settings Software Windows Local Settings Software Classes Software Windows Sacs “”% userprofile% Desktop Folder View Settings Backup HKCU_Software_Classes_LocalSettings_Software_Microsoft_Windows_Shell_Bags.reg “/ et cls écho. echo Sauvegarde des paramètres d’affichage des dossiers terminée avec succès. chassèrent. pause exit: verify2 IF NOT EXIST “% userprofile% Desktop Folder View Settings Backup” goto: response goto: restore: response echo. chassèrent. echo Vous n’avez pas de dossier “Sauvegarde des paramètres de l’affichage des dossiers” sur votre bureau. echo Veuillez placer le dossier de sauvegarde sur votre bureau et réessayer. chassèrent. pause goto: choix: restaurer REG Supprimer “HKCU Software Microsoft Windows CurrentVersion Explorer Streams Defaults” / F Reg Supprimer “HKCU Software Microsoft Windows Shell BagMRU” / F Reg Supprimer “HKCU Software Microsoft Windows Shell Bags “/ F Reg Delete” HKCU Software Microsoft Windows ShellNoRoam Bags “/ F Reg Delete” HKCU Software Microsoft Windows ShellNoRoam BagMRU “/ F Reg Delete” HKCU Software Classes Local Settings Software Microsoft Windows Shell BagMRU “/ F Reg Delete” HKCU Software Classes Local Settings Software Microsoft Windows Shell Bags “/ F REG IMPORT”% userprofile% desktop Folder Afficher les paramètres de sauvegarde HKCU_Software_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_Streams_Defaults.reg “REG IMPORT” % userprofile% desktop Folder Afficher les paramètres de sauvegarde HKCU_Software_Microsoft_Windows_Shell_BagMRU.reg “REG IMPORT” % userprofile% desktop Folder Afficher les paramètres de sauvegarde HKCU_Software_Microsoft_Windows_Shell_Bags.reg “REG IMPORT” % userprofile% Desktop Folder View Settings Backup HKCU_Software_Microsoft _Windows_ShellNoRoam_Bags.reg “REG IMPORT” % userprofile% Desktop Folder Afficher les paramètres de sauvegarde HKCU_Software_Microsoft_Windows_ShellNoRoam_BagMRU.reg “REG IMPORT” % userprofile% Desktop Folder Afficher les paramètres de sauvegarde HKCU_Software_ClassesMOShell_Software_Microsoft_Windows_ShellNoRoam_BagMRU.reg “REG IMPORT” % userprofile% Desktop Folder View Settings Backup HKCU_Software_ClassesMoshell_Software_Microsoft_Windows_Shell_Software_Software_Classes_SoftwareModer_Reg_Software_Software_ClassesoftwareShell_Reg Afficher les paramètres Backup HKCU_Software_Classes_LocalSettings_Software_Microsoft_Windows_Shell_Bags.reg “cls echo. echo Sauvegarde des paramètres d’affichage des dossiers restaurée avec succès. chassèrent. echo Attente de redémarrer l’explorateur pour appliquer. echo Votre écran clignotera lors du redémarrage de l’explorateur. chassèrent. chassèrent. pause taskkill / f / im explorer.exe démarrer explorer.exe quitter

Enregistrez ensuite le fichier sur votre bureau avec l’extension .bat. Pour ce faire, il vous suffit de lui attribuer un nom qui vous rappelle de quoi il s’agit et, avant de cliquer sur le bouton Enregistrer, ajoutez-y le “.bat”. Cela vous permettra de sauvegarder des fichiers par lots et, lorsque vous les exécuterez, d’exécuter des commandes complètes.

Déverrouillez le fichier .bat

Après avoir enregistré avec succès le fichier nouvellement créé en tant que fichier .bat, vous constaterez peut-être que Windows l’a bloqué. Il arrive souvent. Pour cette raison, la première étape sera de le déverrouiller. Pour ce faire, vous devez cliquer avec le bouton droit sur le fichier, en sélectionnant Propriétés dans le menu contextuel.

Là, passez à l’onglet Général de la fenêtre Propriétés et recherchez la case à cocher qui fait référence à Déverrouiller, en bas de celle-ci. Cochez cette case et appuyez sur le bouton OK pour déverrouiller le fichier de commandes. (Si vous ne voyez pas cette case, cela signifie que Windows n’a pas verrouillé le fichier. Ne vous inquiétez pas)

Exécutez le fichier .bat

Une fois que vous avez déverrouillé le fichier .bat, nous pourrions dire que vous êtes prêt à commencer la procédure dans sa dernière partie. Tout d’abord, vous devez double-cliquer dessus pour l’exécuter. L’exécution de ce fichier de commandes ouvrira une fenêtre d’invite de commandes, avec quelques options disponibles:

Sauvegarder les paramètres de la vue des dossiers Restaurer les paramètres de la vue des dossiers à partir de la sauvegarde Annuler

Si vous souhaitez sauvegarder les paramètres d’affichage des dossiers, appuyez sur 1, puis sur la touche Entrée. En attendant, si vous avez l’intention de restaurer les paramètres d’affichage des dossiers, appuyez sur 2 puis sur Entrée,

